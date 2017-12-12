Порошенко получил звонкую пощечину из-за Саакашвили

Отказ киевского суда арестовать экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Верховной раде расценили как унижение украинского президента Петра Порошенко. Депутат Игорь Мосийчук заявил, что это "пощечина" главе государства.

Суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Его отпустили на свободу под поручительство группы депутатов Верховной рады Украины, передает РИА Новости.

"Твердо убежден, что сегодняшнее решение Печерского суда по Саакашвили написано за пределами украинского государства! Ждем последствия! А еще это сверхсерьезная публичная пощечина президенту Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко. Что дальше?" – написал Мосийчук на своей странице в Facebook. Отметим, ранее в Киеве прошел митинг за импичмент украинскому лидеру. Акцию организовали сторонники Саакашвили. Также они провели демонстрацию у следственного изолятора с требованием освободить политика, который в знак протеста объявил бессрочную голодовку.

Напомним, бывшего губернатора Одесской области задержали 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Сторонникам удалось отбить его у правоохранителей, после чего они потребовали импичмента президенту. Задержать Саакашвили удалось только поздно вечером 8 декабря, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.