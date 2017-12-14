Путин рассмешил искрометной шуткой

Президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции рассказал об отношениях с США в контексте договора СНВ-3 (о сокращении наступательных вооружений). Глава государства озвучил собравшимся журналистам известный анекдот.



"Еще до нынешнего обострения геополитической ситуации начал крошиться фундамент того, к чему мы привыкли в международных отношениях. Выживет ли договор СНВ-3?" – спросил Владимира Путина Сергей Брилев.

Глава государства заявил, что Россия не выходила из договора по ПРО, это сделали сами американцы в одностороннем порядке. "Если и дальше так дело пойдет, ничем хорошим это не закончится. Но мы сами выходить из чего-либо не собираемся", – сказал Путин.

Что касается договора СНВ-3, рассказал глава государства, то выход США из этого договора будет иметь серьезные последствия для мировой стабильности и безопасности. По его словам, Россия должна обеспечить свою безопасность и не допустить при этом разрушения экономики.

На этот счет есть известная шутка, добавил президент: "К бывшему офицеру приходит сын, он его спрашивает: "Тут кортик был, ты не видел?" Сын говорит, что поменял на часы. Тот попросил показать, часы одобрил. А потом сказал: "Вот придут завтра грабители, убьют мать, изнасилуют сестру, а ты выйдешь и скажешь московское время 12 часов 30 минут".





На большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году (13-ю по счету) аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Общение главы государства с прессой освещают 1 640 журналистов.

Рекордная по длительности пресс-конференция состоялась в 2008 году: ее продолжительность составила 4 часа 40 минут. На семь минут меньше – в 2012-м. В прошлом году президент общался с представителями СМИ 3 часа 50 минут.

