Президента ошарашил плакат "Путин бабай"

Один из первых вопросов на большой пресс-конференции Владимира Путина касался его выдвижения на пост главы государства и видения будущего России. Президент заметил в зале плакат "Путин бабай" и попросил девушку с ним обострить вопрос. Оказалось, что он издалека не разглядел, что точно написано на табличке в руках у журналистки.

Президенту показалось, что на плакате написано "Путин бай-бай" (по-английски – "до свидания"), но журналистка из Татарстана пояснила, что на самом деле надпись гласит "Путин бабай", что значит по-татарски "дедушка". Путин пошутил в ответ, процитировав строчку из басни Крылова: "Мартышка к старости слаба глазами стала".

Отвечая на вопрос о будущем России, Путин сказал, что видит страну современной, с гибкой политической системой. Президент считает, что экономика страны должна быть построена на высоких технологиях.

Говоря о национальной политике (об этом спросила журналистка из Татарстана), глава государства выразил уверенность в том, что в России нет никакой остроты в национальном вопросе. "Я считаю, что у нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса. Второй вопрос, связанный с языком, направлен только на одно – создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни", – сказал Путин и добавил, что необходимо обеспечить гражданам возможность изучения родного языка.

На сегодняшнюю большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных СМИ. Общение президента с прессой освещают 1 640 журналистов, и это на 203 больше, чем в 2016 году.

Большие пресс-конференции главы государства традиционно считаются подведением итогов года. При этом президент не ограничивает журналистов в выборе тем общения: как правило, вопросы затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики страны, а иногда касаются и личной жизни президента.

«Я вижу плакат «Путин бай-бай» А, «Путин - бабай»! Мартышка к старости слаба глазами стала»: Путин и плакат pic.twitter.com/wf1u39GlNM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 декабря 2017 г.

Рекордная по длительности пресс-конференция состоялась в 2008 году: она продолжалась 4 часа 40 минут. На семь минут меньше – в 2012-м. В минувшем году общение Владимира Путина с представителями СМИ заняло 3 часа 50 минут.