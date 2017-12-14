Собчак дерзко ответила Пескову

Ксения Собчак проигнорировала просьбу Дмитрия Пескова. По словам телеведущей, она задаст на пресс-конференции президента такой вопрос, "какой захочет".



Пресс-конференция Владимира Путина начнется сегодня в 12:00 мск. В списке аккредитованных журналистов 1 640 фамилий, в их числе и Ксения Собчак.

Официальный представитель президента ранее обратился с просьбой к телеведущей, которая выдвигает свою кандидатуру на пост президента. Дмитрий Песков призвал Собчак не превращать пресс-конференцию в предвыборные дебаты. Светская львица ответила дерзко – в том смысле, что ничего никому не обещает.

Как писали Dni.Ru, Дмитрий Песков был в курсе, что в качестве журналиста на пресс-конференции должна присутствовать и Ксения Собчак, которая объявила о своем намерении участвовать в предвыборной гонке.

Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что она не станет превращать мероприятие в дебаты. "Это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, – задерживать столько внимания на себе", – уверен официальный представитель Кремля. "Я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве которого она сюда и аккредитовалась", – заключил Дмитрий Песков.

Тем временем Ксения Собчак уже приехала на пресс-конференцию Владимира Путина. Коллеги поинтересовались, о чем телеведущая намерена спрашивать президента. "Какой хочу (вопрос), такой и задам", – заявила светская львица, добавив, что в мероприятии намерена участвовать как журналист и настроена решительно, передает Life.ru .