Россияне пришли к Путину с иконами

К президенту обращаются с молитвой. В нем видят "защитника земли русской".

Меньше получаса остается до начала большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Такой формат общения с журналистами он использует с 2001-го, со времен своего первого президентского срока. Но в этом году задать вопрос главе государства аккредитовалось рекордное число представителей СМИ – 1 640.

Обратиться к президенту смогут, как показывает практика, около 80 человек. И чтобы привлечь внимание, репортеры используют яркий внешний вид, плакаты. Правда, в этом году всех работников пера и камеры попросили не использовать постеры, превышающие по размеру формат А3, чтобы не мешать работе камер.

Георгиевские ленточки – на каждом третьем репортере. А на приехавших из Крыма – поголовно. Ленточки давно стали их атрибутом.

Новинка этого года – иконы. Некоторые журналисты принесли их с собой, аки на крестный ход. Казанская Божья Матерь, Спаситель, Святой Дмитрий Донской. Журналисты объясняют, что Путин – такой же защитник и заступник земли русской. Поэтому и обращаются к нему с молитвой беречь Россию.

На плакатах, которые есть у журналистов, – названия их регионов, вопросы, формулировки проблем и даже изображения популярного Ждуна.

Куклы и костюмы Деда Мороза давно стали обыденностью для пресс-конференции российского лидера. Но главные возмутители спокойствия – украинский журналист Роман Цымбалюк и светская львица Ксения Собчак – надеются, что им дадут слово и без дополнительных способов привлечения внимания.