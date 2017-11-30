Ким Чен Ын опозорил Трампа

Ким Чен Ын, по всей видимости, решил окончательно лишить Дональда Трампа остатков политического достоинства. Как вы знаете, КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты в рамках программы развития своих ядерных сил, и это вызвало волну недовольства со стороны США.

Тут важно отметить, что Пхеньян выбрал очень хороший момент для того, чтобы администрации Трампа было максимально больно и очень обидно из-за того, что сделала Северная Корея. Во-первых, испытание было проведено после того, как президент США несколько раз заявил о недопустимости продолжения корейской ядерной программы и пообещал, что эта проблема будет обязательно решена. Очередным запуском баллистической ракеты северокорейцы сразу же показали, что король голый. В смысле что Трамп то ли блефует, то ли просто вешает избирателям лапшу на уши. И ладно, что он это с избирателями делает, это не первый и не последний раз. Все уже давно к этому привыкли. Тут дело в том, что Трамп вешает лапшу на уши американским партнерам и союзникам в ключевом азиатском регионе. Именно это продемонстрировала очередная корейская ракета.

Второй важный аспект заключается в том, что Пхеньян этим запуском намекнул на возможность достать уже не только американскую военную базу на острове Гуам, а на возможность ударить уже и по континентальной части США, что с точки зрения самого Вашингтона является совершенно неприемлемым и недопустимым риском. Как утверждают западные СМИ, и в данном случае я склонен поверить их оценке, траектория северокорейской ракеты была выбрана таким образом, чтобы показать теоретическую возможность достать едва ли не до самого Вашингтона.

Северокорейские СМИ решили подыграть западной панике, и в инфополе была вброшена информация, что межконтинентальная баллистическая ракета нового типа "Хвасон-15" не только может долететь до любой точки США, но и может нести "тяжелую ядерную боеголовку". У Трампа теперь возникает совершенно нерешаемая проблема. С одной стороны, он не может игнорировать прямую угрозу Вашингтону в виде северокорейских ядерных ракет. С другой стороны, у него нет простых решений. Даже президент Южной Кореи заявил недавно, что военное решение применять нельзя и США обязаны координировать свои действия с южнокорейскими властями.

А еще у Трампа проблема с имиджем. Его имидж заключается в том, что он серьезный и решительный мачо, который выглядит очень круто на фоне Барака Обамы, которого сам Трамп часто называл слабаком и чуть ли не тряпкой. Для того, чтобы этот имидж поддерживать, нужно постоянно кого-то мочить, бомбить, унижать и побеждать. Только вот с КНДР не получается. Возникает впечатление, что в администрации Трампа на полном серьезе надеялись, что демонстрация силы в виде авианосной группировки возле берегов Северной Кореи заставит Ким Чен Ына сдаться, и, следовательно, в Вашингтоне вообще не было никакого "плана Б", если этот "план А" не сработает.

Ну вот, не сработало. И что с этим делать – решительно непонятно. Даже если стереть Пхеньян в порошок, а американская армия при желании может это сделать, все равно остается риск, что одна или несколько ракет таки долетят до США, и это будет конец Трампа как президента и политика. Американская политическая элита, да и американские избиратели не простят ему такого эпик фейла.

С другой стороны, если ничего не делать, то пострадает имидж США и, самое главное, имидж самого Трампа. Получается, что сегодня весь мир наблюдает практически в прямом эфире, как руководство КНДР унижает и издевается над руководством США, а американцы, которым дорог их статус мирового гегемона, не могут себе такого позволить.

Они еще не пришли в себя после того, как проиграли в Сирии, причем поражение в Сирии уже признано даже самыми патриотичными американскими СМИ. Они еще не пришли в себя после того, как Путин усадил за стол переговоров вечных врагов – Турцию и Иран. Еще не прошел шок от того, что Турция и Саудовская Аравия закупают в России системы ПВО, которые позволят в случае необходимости защититься от американских военных интервенций. И вот на этом фоне последнее, что нужно Трампу, так это публичное унижение со стороны Ким Чен Ына.

Пока создается впечатление, что в Госдепе и Белом доме происходит то ли паника, то ли дикая неразбериха. Лучшее, что смогли придумать умы Вашингтона в ответ на северокорейскую демонстрацию силы, – это потребовать от всех стран прервать с КНДР все контакты, а также лишить Пхеньян права голоса в ООН. Помимо этого, Вашингтон требует от всех стран, в том числе и от России, чтобы они прервали с КНДР все торговые отношения и выслали всех северокорейских рабочих.

Получается, что Госдеп подложил Трампу свинью, потому что продолжение этой истории будет грустным для американского президента. На все эти требования американцев последуют ответные заявления о том, куда им со своими требованиями идти. Понятно, что никто это выполнять не будет. Например, в Госдуме уже отреагировали на американские претензии. Как сообщает РИА Новости, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что РФ не стоит поддерживать призыв США о прекращении связей с КНДР, Москва должна руководствоваться своими интересами в этом вопросе. "Мы не оправдываем действия КНДР по запуску ракеты и обсуждаем этот запуск, но вместе с тем должно быть встречное движение, тогда будет мирное урегулирование", – добавил он. Аналогичным образом отреагирует Китай и другие страны. Получится, что Госдеп лишь еще раз покажет, насколько беспомощен Трамп и США в целом в этом вопросе.

У администрации Трампа остается только один выход: нужно как-то убедить руководство Китая и России, то есть стран, через которые КНДР может вести внешнюю торговлю, надавить на КНДР. Это возможно, но только в том случае, если администрация Трампа будет готова чем-то пожертвовать и предложить Китаю и России какие-то по-настоящему важные уступки на других направлениях. Понятно, что Белому дому этого не хочется делать. Но придется. У Трампа просто нет другого выхода, потому что в противном случае товарищ Ким через некоторое время запустит следующую ракету и снова покажет всю беспомощность американского президента.

