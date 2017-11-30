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Ким Чен Ын опозорил Трампа

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: Dni.RU
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Ким Чен Ын, по всей видимости, решил окончательно лишить Дональда Трампа остатков политического достоинства. Как вы знаете, КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты в рамках программы развития своих ядерных сил, и это вызвало волну недовольства со стороны США.
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Тут важно отметить, что Пхеньян выбрал очень хороший момент для того, чтобы администрации Трампа было максимально больно и очень обидно из-за того, что сделала Северная Корея. Во-первых, испытание было проведено после того, как президент США несколько раз заявил о недопустимости продолжения корейской ядерной программы и пообещал, что эта проблема будет обязательно решена. Очередным запуском баллистической ракеты северокорейцы сразу же показали, что король голый. В смысле что Трамп то ли блефует, то ли просто вешает избирателям лапшу на уши. И ладно, что он это с избирателями делает, это не первый и не последний раз. Все уже давно к этому привыкли. Тут дело в том, что Трамп вешает лапшу на уши американским партнерам и союзникам в ключевом азиатском регионе. Именно это продемонстрировала очередная корейская ракета.

Второй важный аспект заключается в том, что Пхеньян этим запуском намекнул на возможность достать уже не только американскую военную базу на острове Гуам, а на возможность ударить уже и по континентальной части США, что с точки зрения самого Вашингтона является совершенно неприемлемым и недопустимым риском. Как утверждают западные СМИ, и в данном случае я склонен поверить их оценке, траектория северокорейской ракеты была выбрана таким образом, чтобы показать теоретическую возможность достать едва ли не до самого Вашингтона.

Северокорейские СМИ решили подыграть западной панике, и в инфополе была вброшена информация, что межконтинентальная баллистическая ракета нового типа "Хвасон-15" не только может долететь до любой точки США, но и может нести "тяжелую ядерную боеголовку". У Трампа теперь возникает совершенно нерешаемая проблема. С одной стороны, он не может игнорировать прямую угрозу Вашингтону в виде северокорейских ядерных ракет. С другой стороны, у него нет простых решений. Даже президент Южной Кореи заявил недавно, что военное решение применять нельзя и США обязаны координировать свои действия с южнокорейскими властями.

А еще у Трампа проблема с имиджем. Его имидж заключается в том, что он серьезный и решительный мачо, который выглядит очень круто на фоне Барака Обамы, которого сам Трамп часто называл слабаком и чуть ли не тряпкой. Для того, чтобы этот имидж поддерживать, нужно постоянно кого-то мочить, бомбить, унижать и побеждать. Только вот с КНДР не получается. Возникает впечатление, что в администрации Трампа на полном серьезе надеялись, что демонстрация силы в виде авианосной группировки возле берегов Северной Кореи заставит Ким Чен Ына сдаться, и, следовательно, в Вашингтоне вообще не было никакого "плана Б", если этот "план А" не сработает.

Ну вот, не сработало. И что с этим делать – решительно непонятно. Даже если стереть Пхеньян в порошок, а американская армия при желании может это сделать, все равно остается риск, что одна или несколько ракет таки долетят до США, и это будет конец Трампа как президента и политика. Американская политическая элита, да и американские избиратели не простят ему такого эпик фейла.

С другой стороны, если ничего не делать, то пострадает имидж США и, самое главное, имидж самого Трампа. Получается, что сегодня весь мир наблюдает практически в прямом эфире, как руководство КНДР унижает и издевается над руководством США, а американцы, которым дорог их статус мирового гегемона, не могут себе такого позволить.

Они еще не пришли в себя после того, как проиграли в Сирии, причем поражение в Сирии уже признано даже самыми патриотичными американскими СМИ. Они еще не пришли в себя после того, как Путин усадил за стол переговоров вечных врагов – Турцию и Иран. Еще не прошел шок от того, что Турция и Саудовская Аравия закупают в России системы ПВО, которые позволят в случае необходимости защититься от американских военных интервенций. И вот на этом фоне последнее, что нужно Трампу, так это публичное унижение со стороны Ким Чен Ына.

Пока создается впечатление, что в Госдепе и Белом доме происходит то ли паника, то ли дикая неразбериха. Лучшее, что смогли придумать умы Вашингтона в ответ на северокорейскую демонстрацию силы, – это потребовать от всех стран прервать с КНДР все контакты, а также лишить Пхеньян права голоса в ООН. Помимо этого, Вашингтон требует от всех стран, в том числе и от России, чтобы они прервали с КНДР все торговые отношения и выслали всех северокорейских рабочих.

Получается, что Госдеп подложил Трампу свинью, потому что продолжение этой истории будет грустным для американского президента. На все эти требования американцев последуют ответные заявления о том, куда им со своими требованиями идти. Понятно, что никто это выполнять не будет. Например, в Госдуме уже отреагировали на американские претензии. Как сообщает РИА Новости, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что РФ не стоит поддерживать призыв США о прекращении связей с КНДР, Москва должна руководствоваться своими интересами в этом вопросе. "Мы не оправдываем действия КНДР по запуску ракеты и обсуждаем этот запуск, но вместе с тем должно быть встречное движение, тогда будет мирное урегулирование", – добавил он. Аналогичным образом отреагирует Китай и другие страны. Получится, что Госдеп лишь еще раз покажет, насколько беспомощен Трамп и США в целом в этом вопросе.

У администрации Трампа остается только один выход: нужно как-то убедить руководство Китая и России, то есть стран, через которые КНДР может вести внешнюю торговлю, надавить на КНДР. Это возможно, но только в том случае, если администрация Трампа будет готова чем-то пожертвовать и предложить Китаю и России какие-то по-настоящему важные уступки на других направлениях. Понятно, что Белому дому этого не хочется делать. Но придется. У Трампа просто нет другого выхода, потому что в противном случае товарищ Ким через некоторое время запустит следующую ракету и снова покажет всю беспомощность американского президента.

30 ноября 2017, 14:24

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