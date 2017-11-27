Жуткие последствия ядерного удара по США

Ученые назвали последствия ядерного удара по Лос-Анджелесу. Для оценок была использована программа, предложенная специалистом Алексом Веллерстайном из Технологического института Стивенса (Нью-Джерси).

С помощью нее можно оценить последствия удара в зависимости от мощности бомбы или типа ракеты с ядерной боеголовкой для ряда мировых столиц. Так, эксперты полагают, что в случае одной ядерной атаки Пхеньяна погибнут столько же жителей США, сколько Америка потеряла за годы Второй мировой войны.

Как минимум 378 тысяч человек погибнут и 860 тысяч получат ранения в Лос-Анджелесе, если КНДР ударит по Лос-Анджелесу ядерной бомбой мощностью 250 килотонн в тротиловом эквиваленте, передает Life.ru со ссылкой на издание National Interest.

По данным аналитиков, люди, находящиеся в радиусе пяти километров от эпицентра взрыва, не будут иметь ни малейшей надежды на выживание. Поэтому специалисты надеются, что их прогнозы не оправдаются, а у лидеров США и КНДР хватит мудрости решить конфликт мирно.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном обострились на фоне северокорейских ядерных и ракетных испытаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Северная Корея будет представлять угрозу для Америки, она будет разрушена. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал коллегу старым маразматиком и не исключил возможности ядерного удара по американскому Гуаму.