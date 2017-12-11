Путин в Сирии заявил о выводе войск

Президент Владимир Путин неожиданно прибыл на российскую авиабазу "Хмеймим". Там президент заявил о начале частичного вывода ВКС из Сирии.

На базе Путина встретили президент страны Башар Асад, находящиеся там российские министр обороны Сергей Шойгу и командующий группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

Президент заявил о полной победе над запрещенной в России группировкой "Исламское государство" на территории Сирии. Верховный главнокомандующий отдал приказ о начале частичного вывода войск из страны.

"Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", – сказал Путин, выступая перед военными.

Президент также подчеркнул, что Россия не забудет о жертвах и утратах, которые были понесены в борьбе с терроризмом, сообщает RT.

Россия при этом не отказывается от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов. База "Хмеймим" продолжит свою работу, как и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

#Сирия #Герасимов Уверенно и эффективно действовали подразделения российских #ССО. Большой вклад в освобождение территорий к востоку от Евфрата внесли под руководством объединенного штаба и наших советников курдские отряды самообороны и племена восточного Евфрата pic.twitter.com/diez6xjaQT — Минобороны России (@mod_russia) 6 декабря 2017 г.

Российские ВКС выполняли задачи по уничтожению террористов в Сирии с конца 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада. За два года сирийской армии при поддержке российских военных удалось полностью освободить территорию страны от боевиков "ИГ". Победу над террористами не раз приписывала себе коалиция во главе с США, но в российском Минобороны этот факт опровергли.