Путин оставил американцев в дураках

Несмотря на то, что западная пресса ведет массированную антироссийскую пропаганду, в газетах время от времени встречаются статьи с признаниями заслуг Кремля в той или иной сфере. На этот раз влиятельное британское издание признало провал американской внешней политики и победу Владимира Путина в Сирии.

Белый дом недооценил экспертные знания российского президента Владимира Путина по Ближнему Востоку, пишет обозреватель The Times Роджер Бойз. Именно полное непонимание ситуации стало причиной того, что Москве, по мнению журналиста, удалось своей военной кампанией в Сирии основательно одурачить США.

Бойз напоминает, что борьба против "Исламского государства" (запрещено в России) позволила Москве испытать не менее 600 отдельных видов вооружений. Среди заслуг Москвы и лично Путина репортер называет сохранение Башара Асада у власти, расширение российской военно-морской базы в Тартусе и решающий голос в вопросе, кто будет представлять оппозицию на переговорах о будущем Сирии.

"Многие, включая меня, думали, что вмешательство Путина в Сирии было продуманным маневром, отвлекающим от незавершенной войны на Украине. Это было ошибкой", – завершает свою статью Роджер Бойз.

Действительно, помощь российских ВКС правительственным войскам Сирии позволили им освободить большую часть территории страны от террористов. Совсем недавно премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что с военной точки зрения "Исламское государство" уже потерпело поражение.

Между тем российские власти не исключают вывода из Сирии части своих сил и средств. По информации Минобороны, правительственные войска Башара Асада контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется.

Президент Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом 21 ноября также говорил о скором завершении военной операции в Сирии.