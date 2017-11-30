"ИГ" показало видео уничтожения российского Ми-24

В Сети появился фрагмент из пропагандистского фильма запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Боевики запечатлели момент уничтожения Ми-24.
Как утверждают террористы, вертолет принадлежал ВКС России. Запись была сделана 4 ноября 2016 года возле поселка Хувейсис в сирийской провинции Хомс, передает Lenta.ru.
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