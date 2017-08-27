Под надзором Минобороны в Сирии уничтожены 800 террористов

В Сирии 27 августа завершилась операция под командованием генерала Хасана Сухела, в ходе которой была ликвидирована самая боеспособная и хорошо вооруженная группировка боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Поддержку с воздуха осуществляли ВКС России. Потери "ИГ0" составили свыше 800 боевиков, 13 танков, 39 оборудованных крупнокалиберными пулеметами автомобилей, девять минометов и артиллерийских орудий. Сейчас правительственные войска пробиваются вдоль восточного берега Ефрата в сторона города Дейр-эз-Зор, который уже несколько лет находится под осадой террористов.
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