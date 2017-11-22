Путин устроил Западу "бурю в пустыне"

Ситуация в Сирии вынуждает большинство столиц смягчить их позицию в отношении президента Башара Асада. Российский лидер действует быстро и не позволит кому-либо перехватить преимущество, добытое российской армией. Дональд Трамп уступил поле битвы в Сирии Владимиру Путину, пишут западные СМИ.

Россия, Иран и Турция вырвались вперед в сирийской игре. Организуя в Сочи трехсторонний саммит, Кремль намерен не только преобразовать переговорный процесс в Астане, позволивший создать зоны военной деэскалации в Сирии, в политическое решение. Он также надеется составить конкуренцию переговорам в Женеве, которые должны возобновиться 28 ноября, – и даже лишить их смысла, пишет французская Le Figaro.

На любой войне воля навязывается реальным положением дел на поле боя. А таковое уверенно определяется действиями иранских, российских и турецких войск. "Когда американцы отходят от дел, ни одна демократическая держава не заполняет пустоту", – приводит издание слова канадского историка Маргарет Макмиллан. Вступив в боевые действия в Сирии в 2015 году, российские военные изменили расклад и спасли режим Дамаска, пишет автор статьи, озаглавленной "В Сирии страны Запада выведены из игры Россией".

"Русские ценят новое самосознание, с которым их страна ведет игру на международной сцене: Россию снова уважают и боятся, это самое главное", – пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Автор отмечает, что добиться этого Путину удалось "довольно скромной ценой". "Дональд Трамп даже рад уступить поле боя в Сирии Путину. Ему нужно было только заполнить вакуум. Новая сила России – это, по существу, слабость Америки", – говорится в статье.

Путин знает, что без участия других сторон его дипломатическая инициатива долго не просуществует, он оповестил о встрече в Сочи Дональда Трампа (телефонный звонок, продлившийся час), короля Саудовской Аравии Салмана и израильского премьера Нетаньяху", – информирует корреспондент. Кроме того, Путин назначил на среду саммит в Сочи с участием Турции и Ирана.

"Владимир Путин провел трехчасовую встречу с раисом Дамаска Башаром Асадом на Черном море… чтобы дать старт дипломатическим действиям, нацеленным на достижение политического соглашения, которое положило бы конец войне", – пишет итальянская La Repubblica.

Российский лидер не стал скрывать своей победы от "партнеров". Путин знает, что без участия других сторон его дипломатическая инициатива долго не просуществует. Президент России оповестил о встрече с Асадом в Сочи Дональда Трампа (телефонный звонок, продлившийся час), короля Саудовской Аравии Салмана и израильского премьера Нетаньяху", – сообщает издание.

The New York Times не преминула напомнить о многочисленных проблемах Сирии. Во-первых, до сих пор не найдено решение первоначального конфликта между Асадом и мирной оппозицией, который и привел к началу гражданской войны. Во-вторых, значительные территории Сирии контролируют курды и другие группы, не связанные с террористической группировкой "ИГ" (запрещенной в России организацией). Газета проводит параллель с иракской историей. "Как давно знают в США, попросту заявить "миссия выполнена" бывает недостаточно", – пишет издание, напоминая, что американцы в Ираке воюют до сих пор.

Расстроили "партнёров": Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor оказались неспособны отслеживать перемещения российских Су-30СМ и Су-35 в небе Сирии, сообщил командир 95-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США, и прослезился... #ВКС #Сирия #армия #ВСРФ pic.twitter.com/xajyjVPKXJ — Eugene Zhukov (@Eugene_Zhukov) 21 ноября 2017 г.

CNN, в свою очередь, отмечает, что российский президент вовсе не выглядит как человек, "завязший в сирийском болоте" – хотя именно такую судьбу предрекали России на заре военной операции. Да и Асад, по мнению обозревателей, наверняка доволен своей второй поездкой за пределы Сирии со времен начала шестилетнего конфликта.

"Трамп уступил Путину послевоенное планирование в Сирии", – пишет Politico. Издание приводит мнение экс-сотрудника Госдепартамента и Пентагона Илана Голдберга. По словам эксперта, Путин победил в Сирии, в чем есть вина и Обамы, и Трампа. В то же время Владимиру Путину все же нужно одобрение плана Брюсселем и Вашингтоном, поскольку Россия стремится избежать груза экономических, политических и военных обязательств, необходимых для сохранения целостности послевоенной Сирии. Главный вопрос: что Трамп и Европа попросят у Москвы взамен.