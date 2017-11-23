Путин щелкнул по носу ООН

Москва взяла на себя ведущую роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Россия, Турция и Иран полны решимости определять будущее Сирии в интересах Башара Асада, пишут западные СМИ.

Лидеры трех стран встретились в Сочи. В центре внимания президентов России, Турции и Ирана был вопрос послевоенного устройства Сирии, пишет The Wall Street Journal.

"Сочинский саммит прошел в преддверии нового раунда переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве. В последние месяцы Москва играет все более доминирующую роль в урегулировании конфликта, а также позиционирует себя в качестве движущей силы региона, затмевая переговоры под эгидой ООН", – отмечает американское издание.

В последние месяцы Москва, Тегеран и Анкара пришли не только к взаимопониманию по Сирии, но и к соглашению о создании зон деэскалации. В свою очередь Соединенные Штаты, которые некогда играли ведущую роль в сирийских переговорах, теперь довольствуются второстепенной, поскольку "в последние годы сосредоточились на разгроме "Исламского государства" (запрещенной в России группировки. – Прим. ред.), подчеркивает автор статьи, передает РИА ФАН.

"Масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. Отмечу, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы", – цитирует издание президента России.

Напомним, 22 ноября в Сочи состоялся саммит "тройки" – президентов России, Ирана и Турции – по Сирии. Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган приняли по итогам встречи совместное заявление. Лидеры призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, подтвердили продолжение сотрудничества в борьбе с террористами и поддержали широкий межсирийский диалог.

Лидеры Турции и Ирана поддержали предложение российского президента о созыве Конгресса национального диалога. В нем примут участие широкие слои сирийского общества.

Главы государств поручили министерствам иностранных дел, спецслужбам и оборонным ведомствам проработать вопрос о составе и сроках проведения мероприятия в Сочи. Предполагается, что оно пройдет в перерывах нового раунда переговоров в Женеве, который начнется 28 ноября. Сирийская оппозиция высоко оценила инициативу "тройки".