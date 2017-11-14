Путин помешал Эрдогану возродить Османскую империю

Президент России похоронил великодержавные амбиции Эрдогана. В этом Владимиру Путину помогли грамотные военные, а также политические и экономические маневры. И теперь Анкара выступает в союзе c Москвой, помогая урегулировать кризис в Сирии.

Западные комментаторы обсуждают длившуюся более четырех часов встречу президентов России и Турции в Сочи. Владимир Путин добился того, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган отказался от своих великодержавных амбиций по возрождению Османской империи, утверждает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Путин положительно оценил ту роль, которую Анкара сыграла в сирийском кризисе, пишет газета. "Уровень насилия снизился, создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН", – сказал российский президент.

На встрече Путин и Эрдоган также обсудили возможность окончательного снятия санкций, принятых после инцидента с российским бомбардировщиком, а также визовых ограничений для граждан Турции.

Подводя результаты переговоров, газета делает вывод, что Турция больше не может играть самостоятельную роль в регионе. Вмешавшись в ситуацию в Сирии, Россия смогла остановить действия Анкары, а также территориальное расширение Турции, ведь поначалу республика заявляла свои претензии на север Сирии. Но вмешательство русских нарушило планы Эрдогана, резюмирует издание.

Накануне, 13 ноября президенты России и Турции провели в Сочи очередную, шестую в этом году встречу – Реджеп Тайип Эрдоган прилетел к Владимиру Путину по его приглашению. Переговоры длились более четырех часов, что говорит о важности обсуждаемых тем.

Отношения Москвы и Анкары прошли настоящее испытание на прочность. Они испортились в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. После долгих дипломатических консультаций и личной встречи лидеров России и Турции в отношениях государств наметилось потепление.