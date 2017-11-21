Порошенко загнал себя в политический тупик
Томас Гремингер готов рассмотреть любую инициативу, которая поможет разрешить ситуацию на Украине. В первую очередь необходимо хотя бы сузить пропасть между позициями, которые занимают по этому вопросу Киев и Москва. "Что касается реализации минских соглашений и попыток урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее путем их выполнения, мы находимся в состоянии политического тупика", – заявил генеральный секретарь ОБСЕ, вступивший в должность в июле 2017 года.
Генсек напомнил о различных предложениях по поводу размещения миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины. Варианты Киева и Москвы сильно отличаются. "Рассматриваются российская инициатива, которая была предложена официально, и есть также предложение со стороны Украины. Но между ними большая пропасть. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы уменьшить разницу между ними", – отметил Гремингер. По его словам, если эту пропасть удастся уменьшить, можно будет начать переговоры о мандате на введение миротворцев, передает "Интерфакс".
#ВСУ сорвали проведение работ #ОБСЕ по обслуживанию веб-камеры в #Широкино#ВСУ #ДНР #Донецк #ОБСЕ #СЦКК #Широкино— Горячая линия ДНР (@HotlineDNR) 11 ноября 2017 г.
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Днем ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг посетил Луганск. На встрече с главой ЛНР Игорем Плотницким он подчеркнул: для объективного мониторинга необходимо, чтобы миссия могла свободно передвигаться на линии соприкосновения и на неконтролируемом участке границы с Россией. Позже, выступая на брифинге, Хуг заявил о готовности встретиться с главой ДНР Александром Захарченко.
"Как мы говорили ранее, мы доступны и всегда готовы к любому диалогу. Если господин Захарченко хочет встретиться с нами и иметь с нами диалог, мы всегда готовы", – сказал представитель ОБСЕ. Он сообщил, что намерен посетить Донецк в ближайшие дни.
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