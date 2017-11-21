Порошенко загнал себя в политический тупик

Альтернативы минским соглашениям в урегулировании кризиса на Украине нет. Нынешняя ситуация в стране – не что иное, как политический тупик, считает новый генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Томас Гремингер готов рассмотреть любую инициативу, которая поможет разрешить ситуацию на Украине. В первую очередь необходимо хотя бы сузить пропасть между позициями, которые занимают по этому вопросу Киев и Москва. "Что касается реализации минских соглашений и попыток урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее путем их выполнения, мы находимся в состоянии политического тупика", – заявил генеральный секретарь ОБСЕ, вступивший в должность в июле 2017 года.

Генсек напомнил о различных предложениях по поводу размещения миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины. Варианты Киева и Москвы сильно отличаются. "Рассматриваются российская инициатива, которая была предложена официально, и есть также предложение со стороны Украины. Но между ними большая пропасть. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы уменьшить разницу между ними", – отметил Гремингер. По его словам, если эту пропасть удастся уменьшить, можно будет начать переговоры о мандате на введение миротворцев, передает "Интерфакс".

Днем ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг посетил Луганск. На встрече с главой ЛНР Игорем Плотницким он подчеркнул: для объективного мониторинга необходимо, чтобы миссия могла свободно передвигаться на линии соприкосновения и на неконтролируемом участке границы с Россией. Позже, выступая на брифинге, Хуг заявил о готовности встретиться с главой ДНР Александром Захарченко.

"Как мы говорили ранее, мы доступны и всегда готовы к любому диалогу. Если господин Захарченко хочет встретиться с нами и иметь с нами диалог, мы всегда готовы", – сказал представитель ОБСЕ. Он сообщил, что намерен посетить Донецк в ближайшие дни.