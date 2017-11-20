Порошенко оскорбился визитом Путина в Крым

Киев обиделся: Владимир Путин без его разрешения посетил Крым. Украинский МИД даже издал по этому поводу ноту протеста.

Крым уже давно вернулся в состав России, но в Киеве к этому никак не привыкнут. Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста после визита российского президента на полуостров.

Владимир Путин принял участие в открытии памятника императору Александру III. Церемония прошла 18 ноября на территории парка Ливадийского дворца в Ялте. Украинским властям понадобилось два дня, чтобы осознать весь, с их точки зрения, ужас произошедшего.

"Украинская сторона считает упомянутый визит, как и другие поездки российских должностных лиц во временно оккупированные Автономную Республику Крым и город Севастополь, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", – говорится в обращении.

В Москве украинским политикам неоднократно объясняли: Крым вернулся в Россию по итогам всенародного референдума, на котором за это высказались более 90% его жителей. Все прошло в полном соответствии с нормами международного права. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Напомним, 18 ноября 2017 года президент России принял участие в открытии памятника императору Александру III в Ялте. По словам российского лидера, Александр III отстаивал мир для России не уступками, а твердостью. Глава государства назвал императора выдающимся деятелем и патриотом, который всегда глубоко чувствовал личную ответственность за судьбу страны, делал все для развития и укрепления державы.

"Современники называли его царем-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире", – подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что при Александре III бурно развивался индустриальный потенциал страны, было принято прогрессивное для того времени трудовое законодательство, создавались новые отрасли промышленности, началось строительство Транссибирской магистрали, передает ТАСС.