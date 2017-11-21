Путин пошутил о пиве на переговорах с Земаном

В Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и чешского лидера Милоша Земана. В частности, стороны обсудили вопрос санкций.

Президент Чехии заметил, что является противником ограничительных мер как со стороны Евросоюза против России, так и в обратном направлении. Милош Земан призвал отказаться от продуктового эмбарго. "Ведь если этого не сделаете, то будете лишены наших прекрасных сыров и йогурта", – заметил он.

"Пиво достанем", – пошутил в ответ Владимир Путин. "Не знаю, касаются ли санкции пива", – цитирует Life.ru президента России. Российский лидер подчеркнул, что нормализация отношений между Россией и Евросоюзом отвечала бы общим интересам.

Судя по озвученному на переговорах, Прага возлагает большие надежды на сотрудничество с Москвой. Милошу Земану даже пришлось арендовать третий самолет, чтобы вместить всех чешских предпринимателей, желающих попасть в Россию. "Когда я летел во Францию меня сопровождали 14. По пути в Россию – 140, из чего можно сделать вывод, что Россия важнее в десять раз для нас, чем Франция", – рассказал президент Чехии.

Отметим, общение двух лидеров в Сочи происходило на русском языке. Причем Милош Земан выразил уверенность, что им владеет не только он, но и чешские журналисты. "Меня не надо переводить, журналисты должны разуметь русский язык", – цитирует РИА Новости президента Чехии.

Президенты Чехии и России также обсудили ситуацию на Украине и российские планы по борьбе с терроризмом в Сирии. Кроме того, Владимир Путин рассказал Милошу Земану о своих переговорах с сирийским лидером Башаром Асадом.