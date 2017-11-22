Трамп освободил Путина от надоедливого Порошенко

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп 21 ноября провели телефонные переговоры. Главы государств общались более часа.

Политики обсудили ситуацию в Сирии, северокорейский кризис, минские договоренности и другие вопросы. В частности, Владимир Путин выразил готовность содействовать политическому урегулированию в арабской республике и подчеркнул необходимость сохранения суверенитета Сирии.

Российский лидер посвятил коллегу в детали переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом, которые прошли в Сочи за несколько часов до переговоров с Дональдом Трампом. Также главы государств подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в борьбе с террористическими группировками, передает газета "Известия".

Путин и Трамп обменялись мнениями о положении дел на Корейском полуострове, подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы дипломатическими средствами. Кроме того, лидеры России и США затронули вызывающую обеспокоенность обстановку в Афганистане. Обсуждалась и ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы.

Примечательно, что вопрос об Украине в переговорах отошел на задний план, тогда как прежде ставился во главу угла. При рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке страны Путин обратил внимание Трампа на отсутствие альтернативы безусловному выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Главы государств остались довольны проведенной беседой. Президент США назвал разговор с российским коллегой очень важным. "С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер", – гласит официальный комментарий Кремля.