Эрдоган ждет от Путина пропуск в Сирию

Сегодня, 28 сентября в Анкаре пройдет седьмая за этот год встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По некоторым данным, главы государств среди прочего обсудят детали ввода турецких сил в сирийскую провинцию Идлиб.

Как пишет австрийская газета Der Standard, эта провинция входит в число нескольких зон деэскалации, о создании которых договорились Россия, Иран и Турция во время долгих переговоров. По сути, освобождение Идлиба от террористов предвосхищает победу режима Башара Асада в семилетней войне на своей территории.

Ввод туда турецких войск стал возможен лишь потому, что был одобрен Москвой. Так что, как пишет издание, Эрдоган сегодня примет в своем президентском дворце "открывателя дверей в сирийской войне".

Москва, разумеется, тоже преследует свои интересы, давая карт-бланш Анкаре на военные действия в Сирии. Дело в том, что Россия и Иран хотят получить доступ к автомагистрали, которая расположена южнее столицы провинции Идлиб и ведет из Алеппо в Хаму, Хомс и Дамаск.

Интервенция турецких войск в Идлиб будет сопровождаться установкой на дорогах и в городах блокпостов, которые обеспечат свободное передвижение мирного населения, но при этом остановят боевиков запрещенного в России "Исламского государства".

Сегодня В.В.#Путин в Анкаре проведет рабочую встречу с Президентом Турции Р.Т.#Эрдоган|ом по региональной и двусторонней повестке дня pic.twitter.com/dpHSKMBaZs — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 28 сентября 2017 г.

Отношения Москвы и Анкары прошли настоящее испытание на прочность. Они серьезно испортились в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили, что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны.

После долгих дипломатических консультаций и личной встречи лидеров России и Турции в отношениях государств наметилось потепление. В сентябре 2017 года между странами был подписан долгосрочный контракт на поставку комплексов С-400. Российские военные эксперты назвали его важным шагом в военно-техническом сотрудничестве двух стран, в США подвергли резкой критике.



