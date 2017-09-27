Путин поставил Вашингтону "сирийский мат"

Владимир Путин добился всех целей, к которым стремился в Сирии. Российский лидер утвердил влияние Москвы в регионе и поставил Вашингтону шах и мат.

Два года прошло с начала "вмешательства" России в ситуацию в Сирии. Это полностью изменило ход игры. Башара Асада спасли от неизбежного свержения, ему созданы самые благоприятные условия с момента начала протестов в марте 2011 года.

Владимир Путин достиг в Сирии всего, к чему стремился. "Благодаря ему Асад остался у власти, и Путин упрочил российское военное присутствие в Сирии, по крайней мере на следующие 49 лет. Следовательно, Путин также сократил для США возможности для военного маневрирования в регионе и утвердил влияние Москвы в одной из самых стратегически важных стран на Ближнем Востоке", – пишет Forbes.

Путин не завяз в "сирийском болоте" вопреки предсказаниям Барака Обамы, который утверждал, что Россия "получила свой Афганистан". С помощью относительно недорогой кампании Москва сумела укрепить свое влияние в регионе. Более того, воспользовавшись возможностью испытать российское оружие, Путин подстегнул его экспорт. А энергетические компании из России уже собираются восстанавливать сирийскую инфраструктуру.

Успешные ходы Владимира Путина привели к тому, что даже такие традиционные враги сирийского лидера, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, начали учитывать мнение Москвы касательно Асада. А два ключевых союзника США в регионе – Израиль и Иордания – теперь должны вести с Россией переговоры по важнейшим вопросам, касающимся национальной безопасности США.

Также, несмотря на снижение накала боевых действий, нет никаких признаков того, что сотрудничество России и Ирана ослабевает. Напротив, война в Сирии стала лишь предвестником широкого стратегического сотрудничества Тегерана и Москвы, которое будет иметь крайне серьезные последствия для политики США в регионе.

В то же время в отношениях с Вашингтоном Москва стремится представить себя как голос разума, указывая на неконструктивный курс, избранный Западом. "России Запад нужен и как противник, и как партнер, именно поэтому в Кремле пытаются заманить его в ловушку сотрудничества", - пишет издание. В целом же Путин сделал так, чтобы Россию рассматривали как великую державу, которая путем посредничества сумела добиться заключения соглашения о перемирии в Сирии.