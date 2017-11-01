Гордон публично отхлестала Собчак

Досужим трепом назвала журналистка и певица, претендентка на участие в выборах 2018 года Екатерина Гордон высказывания Ксении Собчак. Крым принадлежит России – и не точка, а восклицательный знак, заявила она.

Журналистка и правозащитница начала публиковать видеообращения на сайте, посвященном выдвижению ее кандидатуры на выборах президента России. В первой части "Ответов на вопросы" Екатерина Гордон прошлась по предполагаемому оппоненту в будущей гонке – телеведущей Ксении Собчак. "Я считаю, что Крым – наш. И не точка, а восклицательный знак. Все остальное – досужий треп", – заявила она.

Таким образом Гордон заочно ответила Собчак, которая высказалась в ином ключе. Ксения Анатольевна уверена: с точки зрения международного права полуостров принадлежит Украине. Москва же, по ее словам, нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Киева в обмен на отказ от ядерного оружия. Сделав паузу в пару дней, светская львица предложила провести в Крыму новый референдум.

По некоторым вопросам мнения Гордон и Собчак совпадают. К примеру, обе считают, что нужно убрать с Красной площади тело Владимира Ленина, передает RT.

"Я полагаю, что тема популистская. Но, безусловно, останки с Красной площади нужно убрать, это первобытная дикость. А вот кремировать или закапывать в землю – пусть решают родственники", – сказала Гордон. Кандидат "против всех" Собчак также заявляла: в случае избрания ее главой государства она первым делом издаст указ о захоронении тела Ленина.

О желании принять участие в выборах президента России в 2018 году уже заявили более десятка человек. В их числе, кроме известных политиков, – телеведущая и светская львица Ксения Собчак, журналистка и певица Екатерина Гордон. Последняя отметила, что с удовольствием воспользуется советами нынешнего лидера страны Владимира Путина.

А 31 октября стало известно, что у двух блондинок появился серьезный конкурент в борьбе за высший пост. О намерении участвовать в выборах-2018 заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.