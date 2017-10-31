Атака блондинок: у Собчак и Гордон появился конкурент

Серьезный конкурент в борьбе за пост президента России появился у двух блондинок – Ксении Собчак и Екатерины Гордон. О намерении участвовать в выборах-2018 заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ирина Волынец в конце ноября примет участие в праймериз непарламентских партий проекта "Третья сила". Она представит Народную партию Андрея Богданова. По итогам этого голосования будут выбраны три кандидата, которые представят непарламентские партии на президентских выборах, рассказала Волынец RT.

Лозунг у перспективного кандидата на пост президента – "Если вам не все равно". Ирина Волынец призналась журналистам, что поддерживает курс действующего главы государства Владимира путина – но с некоторыми оговорками. По мнению председателя родительского комитета, в России недостаточно внимания уделяется социальному обеспечению незащищенных категорий граждан. "Недостаточно регламентирована адресная поддержка малоимущих семей, матерей-одиночек, инвалидов и всех тех, кому такая поддержка необходима уже сегодня", – сказала Волынец.

Напомним, еще в сентябре некоторые СМИ писали о том, что главным соперником Владимира Путина на предстоящих выборах может быть женщина. Среди возможных кандидатов называли трех представительниц прекрасного пола: руководителя Социал-демократического союза женщин России Наталью Великую, главу Национального родительского комитета Ирину Волынец и члена центрального совета "Справедливой России" Ирину Петеляеву.

Две дамы уже объявили о своем участии в президентских выборах. 18 октября о желании баллотироваться на пост главы государства объявила телеведущая Ксения Собчак. Светская львица заявила, что представляет кандидата "против всех". А 30 октября о намерении принять участие в выборах 2018 года заявила телеведущая Екатерина Гордон. Журналистка назвала себя "кандидатом за права женщин и детей" – и, "вероятно, единственным, не согласованным с администрацией президента".