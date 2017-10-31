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Политика

Атака блондинок: у Собчак и Гордон появился конкурент

Ирина Волынец. Кадр youtube.com
Серьезный конкурент в борьбе за пост президента России появился у двух блондинок – Ксении Собчак и Екатерины Гордон. О намерении участвовать в выборах-2018 заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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Ирина Волынец в конце ноября примет участие в праймериз непарламентских партий проекта "Третья сила". Она представит Народную партию Андрея Богданова. По итогам этого голосования будут выбраны три кандидата, которые представят непарламентские партии на президентских выборах, рассказала Волынец RT.

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Лозунг у перспективного кандидата на пост президента – "Если вам не все равно". Ирина Волынец призналась журналистам, что поддерживает курс действующего главы государства Владимира путина – но с некоторыми оговорками. По мнению председателя родительского комитета, в России недостаточно внимания уделяется социальному обеспечению незащищенных категорий граждан. "Недостаточно регламентирована адресная поддержка малоимущих семей, матерей-одиночек, инвалидов и всех тех, кому такая поддержка необходима уже сегодня", – сказала Волынец.

Напомним, еще в сентябре некоторые СМИ писали о том, что главным соперником Владимира Путина на предстоящих выборах может быть женщина. Среди возможных кандидатов называли трех представительниц прекрасного пола:  руководителя Социал-демократического союза женщин России Наталью Великую, главу Национального родительского комитета Ирину Волынец и члена центрального совета "Справедливой России" Ирину Петеляеву.

Две дамы уже объявили о своем участии в президентских выборах. 18 октября о желании баллотироваться на пост главы государства объявила телеведущая Ксения Собчак. Светская львица заявила, что представляет кандидата "против всех". А 30 октября о намерении принять участие в выборах 2018 года заявила телеведущая Екатерина Гордон. Журналистка назвала себя "кандидатом за права женщин и детей" –  и, "вероятно, единственным, не согласованным с администрацией президента".

Автор: Андрей Евлампиев31 октября 2017, 17:11

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