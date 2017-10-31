Советник Ельцина сбежал от Собчак из-за геев

Вопрос защиты прав геев и лесбиянок расколол избирательный штаб Ксении Собчак. Другие темы, по которым члены команды не сошлись во мнениях, – принадлежность Крыма и "реабилитация 1990-х".

Штаб светской львицы не смог выработать общую стратегию предвыборной кампании. Участники не сошлись во мнениях по следующим вопросам: нужно ли выходить к избирателям с темами защиты прав ЛГБТ и реабилитации 90-х. Решить проблему должно было голосование, однако некоторые почли за лучшее покинуть "проект Собчак" без проволочек.

Личных разногласий среди сторонников Ксении Анатольевны нет, речь идет о сугубо рабочем моменте, заявил политтехнолог Алексей Ситников. "Знаете, бывает так: люди собираются в поездку, а человек говорит: я простудился, не поеду. И это нормально. Это лучше, чем если бы он всю дорогу ныл: мол, зачем я с вами поехал, я же так плохо себя чувствую", – цитирует Ситникова URA.RU.

Политтехнолог пояснил журналистам, что кое-какие темы в предвыборной программе Ксении Собчак некоторым представителям штаба показались неоднозначными. В частности защита прав ЛГБТ-сообщества и вопрос Крыма. Напомним, ранее Собчак заявила, что полуостров принадлежит Украине "по международному праву".

Ксения Собчак 18 октября объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Телеведущая назвала себя кандидатом "против всех". Как писали Dni.Ru, 31 октября стало известно, что Алексей Ситников со всей своей группой покинул Собчак. Телеведущая сообщила о составе своего избирательного штаба меньше недели назад на собранной по этому поводу пресс-конференции. Алексея Ситникова представили как руководителя "офлайн-направления". В его задачи входила организация работы региональных штабов, добровольцев и процесс сбора подписей.

Ситников в 1990-е работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина, был советником красноярского губернатора Александра Лебедя. Известен также сотрудничеством с Юлией Тимошенко на Украине – по его словам, именно он предложил ей образ учительницы с косой.