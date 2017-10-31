"Придумано на коленке": Собчак разочаровала советника Ельцина

Предвыборная кампания Ксении Собчак придумана "на коленке". В ее штабе нет денег даже на билеты и охрану, рассказал покинувший команду политтехнолог Алексей Ситников.

Политтехнолог, работавший в предвыборном штабе Бориса Ельцина и придумавший знаменитую косу Юлии Тимошенко, отказался сотрудничать с Ксенией Собчак. Его команда в полном составе покинула штаб телеведущей, решившей баллотироваться в президенты.

Говоря о причинах ухода от Собчак, Алексей Ситников отметил, что вокруг светской львицы абсолютно непонятная ситуация. "Это нельзя даже штабом называть, команда только складывается. Там все непонятно, даже перечислять бессмысленно, что именно. Что касается финансов, то я сам снимал офис", – сообщил политтехнолог. "В штабе собирают столы, там даже принтера нет. И так во всем, все непонятно, и вся кампания была придумана на коленке", – подчеркнул он.

Ситников рассказал, что членам команды приходилось даже скидываться на билеты для поездки на семинары в Екатеринбург и Краснодар, пишет Ura.Ru. "Ей семинар оплачивал организатор, но нужно было послать пресс-секретаря с ней, охрану – вдруг (мэр Екатеринбурга Евгений) Ройзман подойдет или чернилами обольют, – ну и оператор нужен, чтобы снимать на сайт", – цитирует Ситникова РБК.

Алексей Ситников в 1990-е работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина, был советником красноярского губернатора Александра Лебедя. Известен политтехнолог и сотрудничеством с Юлией Тимошенко на Украине – по его словам, именно он предложил ей образ учительницы с косой.

В избирательном штабе Ксении Собчак подтвердили, что команда Ситникова покинула проект, однако причины ухода не комментируют. Глава штаба Игорь Малашенко на звонки не отвечает. Один из соратников Собчак, Антон Красовский, заявил: очень печально, что Алексей "не вписался в команду". Пресс-секретарь Ксении Анатольевны Чудинова подчеркнула, что никакого раскола в штабе нет. Хотя и подтвердила, что команда Ситникова с утра на работу не вышла.

Как писали Dni.Ru, Ксения Собчак представила свой избирательный штаб меньше недели назад на собранной по этому поводу пресс-конференции. Одним из его членов стал доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников. Политтехнолога представили как руководителя "офлайн-направления". В круг его задач входила организация работы региональных штабов, добровольцев и налаживание процесса сбора подписей.