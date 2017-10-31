"Придумано на коленке": Собчак разочаровала советника Ельцина

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Вторник 31 октября
Лента новостей
16:39
Волочкова спрятала живот за свободной одеждой
16:16
Чубайс признался в профнепригодности
15:36
Рудковскую обругали за золотые трусы наследника
15:09
Назван самый невкусный бургер в McDonald's
14:57
Виновнику смертельного ДТП с депутатом Солтаном вынесли приговор
14:37
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
14:23
Собянин увеличил социальные выплаты с 2018 года
14:13
У Джигарханяна объявился сын
14:09
Летучей вонзали ножи в спину на телеканале
14:02
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
13:32
Кевина Спейси жестко наказали после каминг-аута
13:26
В московской филармонии избивают стариков и инвалидов
13:18
Женщина убила 15 человек из-за нелюбимого мужа
13:09
Шурыгина показала новую грудь
13:07
Трамп заставил американцев тратить деньги на пластику
12:51
Развратную звезду "Дома-2" предлагают лишить родительских прав
12:25
Потусторонние звуки из космоса напугали пользователей Сети (видео)
12:15
На Киевском вокзале в Москве нашли гранату
11:55
Отец "пьяного" мальчика требует отвода судьи
11:47
Молодой жене Джигарханяна угрожают серной кислотой
11:47
После развода Анфиса Чехова сделала важное заявление
11:45
Политическая осень-2017
11:44
Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
11:43
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
11:28
Новый iPhone стал кошмаром для Apple
11:12
Шикарная жизнь сексуальной внучки Кобзона
10:48
Молния попала в самолет над Москвой
10:42
Назван доступный препарат для профилактики рака
10:40
Певец Леонид Агутин борется с опухолью мозга
10:37
Чубайс пообещал россиянам новый кризис
10:26
В Москве выбрали лучших танцоров
10:24
Шаляпин и Копенкина пришли на "Дом-2"
10:13
Межев: уют и роскошь Французских Альп
10:10
Детей приглашают на Новый год к Барбоскиным
10:08
Любовник-садист два месяца держал москвичку в плену
10:07
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в селе Власово
10:01
Как вычислить мужскую измену
09:52
Потерявшая ребенка звезда "Ольги" ужаснула новым видео
09:49
В Москве вооруженные ножами подростки ограбили семиклассника
09:19
Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке
09:18
Уклоняющихся от алиментов отцов будут задерживать
08:56
В семье Кевина Спейси насиловали детей
08:48
Организатор покушения на Путина раскрыл подробности смерти жены
08:38
Переживший домогательства Шепелев: Меня все ненавидели
08:31
Звезда шоу "Голос" призналась в убийстве дочери
08:05
Из банкомата на западе Москвы похитили 6,5 млн рублей
08:04
Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна
22:32
Прыткая жена Джигарханяна скрылась от астрономического долга
22:02
Откуда пошла мода на короткие стрижки
22:00
Любовный гороскоп на ноябрь
21:42
Алкоголик Осин сорвался из-за конкурентов Малахова
21:37
Русские оказались неуязвимы перед генетическим оружием
21:07
Муж Канаевой устроил дебош в ресторане в центре Москвы
20:51
Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте
20:42
Видео битвы между НЛО и военным дроном США утекло в Сеть
20:20
Борисова жестко унизила мать в эфире Первого канала
20:13
Акушер-гинеколог умерла после суточного дежурства
19:55
Путин открыл памятник жертвам репрессий
19:51
Солист "Песняров" получил страшные травмы в ДТП
19:03
Теща Джигарханяна больна раком
18:46
Преснякова застукали с подругой жены
18:32
Как правильно выбрать репетитора для ребенка
18:23
В Киеве исчезла уникальная древняя книга
18:18
Безумные регионы: после концерта Безрукова мужчина сломал обе руки
17:54
Chevrolet Camaro: антидепрессант на дороге
17:49
Володин призвал ускорить строительство аэропорта в Саратове
17:36
Ловкий карманник обчистил пассажиров автобуса в Москве
17:31
Почему дети бьют родителей
17:30
Конкуренты мстят Первому каналу из-за подлого бегства Летучей
17:28
Вооруженный ножом мужчина взял в заложники ребенка в детском саду
17:15
На Летучую напали после ее ухода на Первый канал
17:01
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
16:47
Путин с фотографией Глинки в руках растрогал россиян
16:42
Шокирующее видео резни на "Эхе Москвы"
16:24
Дочь погнала напуганную Заворотнюк
16:21
Соловьев высмеял блондинку Гордон
16:18
Врачи удалили из носа женщины зуб
16:14
Собчак уличили во лжи насчет крестного отца
15:47
Кай Метов рассказал о романе с актрисой
15:36
В Североморске ребенок принес домой четыре бомбы
15:34
Кандидат в президенты России бесследно исчезла в Москве
15:20
В Москве объявлено штормовое предупреждение
15:09
Обнищавший Киев заставят вернуть 3 миллиарда
15:07
Обезумевший буйвол напал на покупателей в магазине (видео)
15:06
ПДД в России существенно изменились
15:05
Лунтик поздравит детей с Новым годом
14:51
Маша Распутина добила ошарашенного мужа тапочками
14:47
Ведущая "Эха Москвы" о нападении: Я захлебывалась кровью
14:33
Куценко о каминг-ауте Спейси: Ну как же так?!
14:12
Борисову отговаривали от встречи с Шепелевым
14:12
Волкер и большой облом в Киеве
14:09
Безработный россиянин убил старушку ради водки и 200 рублей
14:08
Похотливого попа из "Дома-2" упекли в психушку
14:06
Бывший муж едко высказался о президентских амбициях Гордон
13:56
Ширвиндта заподозрили в романе с молодой
13:50
Почему женщины начали избавляться от волос
13:35
Последствия смертельного ДТП с автобусом и такси сняли на видео
13:30
В Москве появятся новые линии метро
13:29
Перед смертью 14-летняя модель подписала "рабский" контракт
13:22
На певицу Лолиту напал мужчина с красными носками
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семью Фриске поставили на место
Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте
Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Шурыгина набросилась на занявшуюся при всех сексом девушку
Политика

"Придумано на коленке": Собчак разочаровала советника Ельцина

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Rodin
Предвыборная кампания Ксении Собчак придумана "на коленке". В ее штабе нет денег даже на билеты и охрану, рассказал покинувший команду политтехнолог Алексей Ситников.

Продолжение: Собчак в истерике из-за бегства близких
прочитано 2463 раза

Политтехнолог, работавший в предвыборном штабе Бориса Ельцина и придумавший знаменитую косу Юлии Тимошенко, отказался сотрудничать с Ксенией Собчак. Его команда в полном составе покинула штаб телеведущей, решившей баллотироваться в президенты.

ПО ТЕМЕ

От Собчак отвернулись близкие люди

Соловьев высмеял блондинку Гордон

Яростная Рынска поставила точку в перепалке с Собчак

 Собчак идет в президенты

Сюжеты Собчак идет в президенты

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Говоря о причинах ухода от Собчак, Алексей Ситников отметил, что вокруг светской львицы абсолютно непонятная ситуация. "Это нельзя даже штабом называть, команда только складывается. Там все непонятно, даже перечислять бессмысленно, что именно. Что касается финансов, то я сам снимал офис", – сообщил политтехнолог. "В штабе собирают столы, там даже принтера нет. И так во всем, все непонятно, и вся кампания была придумана на коленке", – подчеркнул он.

Ситников рассказал, что членам команды приходилось даже скидываться на билеты для поездки на семинары в Екатеринбург и Краснодар, пишет Ura.Ru. "Ей семинар оплачивал организатор, но нужно было послать пресс-секретаря с ней, охрану – вдруг (мэр Екатеринбурга Евгений) Ройзман подойдет или чернилами обольют, – ну и оператор нужен, чтобы снимать на сайт", – цитирует Ситникова РБК.

Алексей Ситников в 1990-е работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина, был советником красноярского губернатора Александра Лебедя. Известен политтехнолог и сотрудничеством с Юлией Тимошенко на Украине – по его словам, именно он предложил ей образ учительницы с косой.

В избирательном штабе Ксении Собчак подтвердили, что команда Ситникова покинула проект, однако причины ухода не комментируют. Глава штаба Игорь Малашенко на звонки не отвечает. Один из соратников Собчак, Антон Красовский, заявил: очень печально, что Алексей "не вписался в команду". Пресс-секретарь Ксении Анатольевны Чудинова подчеркнула, что никакого раскола в штабе нет. Хотя и подтвердила, что команда Ситникова с утра на работу не вышла.

Как писали Dni.Ru, Ксения Собчак представила свой избирательный штаб меньше недели назад на собранной по этому поводу пресс-конференции. Одним из его членов стал доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников. Политтехнолога представили как руководителя "офлайн-направления". В круг его задач входила организация работы региональных штабов, добровольцев и налаживание процесса сбора подписей.

Автор: Андрей Евлампиев31 октября 2017, 12:51

Политика

Собчак в истерике из-за бегства близких
Лавров оговорился по Фрейду
Москва резко ответила на антироссийский выпад Вашингтона
Климкину причудились российские танки в Каталонии

Шоу-бизнес

Миро рассказала об уходе Виторгана от Собчак к фотомодели
Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры
Рудковскую обругали за золотые трусы наследника
У Джигарханяна объявился сын

Проишествия

Женщина убила 15 человек из-за нелюбимого мужа
Любовник-садист два месяца держал москвичку в плену
Организатор покушения на Путина раскрыл подробности смерти жены
Звезда шоу "Голос" призналась в убийстве дочери

Lifestyle

Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Секреты долголетия знаменитостей
Оригинальные увлечения писателей
Шоу-бизнес

Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте

Певец рассказал о сексуальной ориентации участников и наставников

Шоу-бизнес

В семье Кевина Спейси насиловали детей

Старший брат голливудского актера Кевина Спейси Рэндалл Фаулер шокировал признанием
Шоу-бизнес

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала

Примадонна пообещала жить с гомосексуалистом
Шоу-бизнес

Летучей вонзали ножи в спину на телеканале

Ведущая дала откровенное интервью

Гороскоп

Любовный гороскоп на ноябрь
Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 2017 года
Что ждет Ходченкову после рождения первенца
Ковальчук и Чумаков снова станут родителями

Фоторепортажи

Семейный разврат Берковой и Стоянова
Шикарная жизнь скромника Галкина
Разукрашенная Навка вышла на подиум с собаками
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто

Спорт

Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)

Регионы

Отец "пьяного" мальчика требует отвода судьи
Безумные регионы: после концерта Безрукова мужчина сломал обе руки
Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru