Собчак в истерике из-за бегства близких

Команды у Ксении Собчак нет. Кандидат в президенты подбирает исполнителей на определенные роли и занимается "истерическим планированием", комментируют ситуацию в избирательном штабе телеведущей эксперты.

Команда Ксении Собчак раскололась, писали с утра 31 октября СМИ. Стало известно, что избирательный штаб покинул известный политтехнолог Алексей Ситников со всеми своими сотрудниками. Однако эксперты считают, что о каком-либо расколе говорить не стоит. Все гораздо проще: светская львица не потрудилась подготовить продуманную программу, чем подставила специалистов.

Собчак подбирает себе даже не членов команды – команды как таковой у нее нет. Она ситуативно подыскивает исполнителей на определенные роли. Дело в том, что само решение о выдвижении в качестве кандидата в президенты у нее созрело довольно спонтанно, отметил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

"Если бы она готовилась к этому, скажем, за год до момента объявления, то она, возможно, сформировала бы профессиональную команду, где все были бы на своих местах. А так она сначала приняла решение, а потом уже началось "хватание" всех, с кем у нее были дружеские либо деловые связи. То есть это так называемое ситуационное сумбурное или, как его обычно называют, истерическое планирование", – сказал Манойло в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, Ксения Собчак изначально поставила политтехнологов, которые согласились с ней работать, в очень некомфортные условия. Их пугает отсутствие у кандидата осмысленной программы. Как и то, что она отмахивается от этого вопроса, говорит, что политическая программа появится сама по себе. Потому специалисты и покидают штаб Собчак, уверен Манойло.

Напомним, 31 октября стало известно, что от Собчак ушел Алексей Ситников. Политтехнолог в 1990-е работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина, был советником красноярского губернатора Александра Лебедя. Известен также сотрудничеством с Юлией Тимошенко на Украине – по его словам, именно он предложил ей образ учительницы с косой.