Собчак уличили во лжи насчет крестного отца

Телеведущая здорово пропиарилась на имени Путина. Оно открыло ей все двери.

С самого начала карьеры Ксении Собчак ходили слухи, что ее крестный отец – сам Владимир Путин. Именно поэтому дочь первого мэра Северной столицы так стремительно взлетела. Просто Путин какое-то время работал в Санкт-Петербурге под началом мэра Анатолия Собчака. Естественно, общались сначала как коллеги, а потом и как друзья. Путин не раз бывал у них дома. Вот и родилась легенда, что будущий президент России крестил девочку, которая теперь сама метит стать главой государства.

Собчак ложь о крестном долго не развеивала, говорила: "Без комментариев!" Ведь байка была ей на руку. Все эти годы Ксения Анатольевна активно использовала имя "крестного папы" Путина, получая контракты и открывая те двери, зайти в которые очень сильно помогает фамилия президента.

Но на днях правда вскрылась. Мама телеведущей Людмила Нарусова сообщила, что миф о духовном родстве дочери с Путиным – легенда, которую журналистам нравится тиражировать. А сама Ксения во время интервью с журналистом Юрием Дудем, которое опубликовано на его YouTube-канале, заявила: "Моего крестного зовут отец Гурий, это человек, который крестил меня в Лавре и стал моим крестным отцом. У меня есть также крестная мама, с которой я общаюсь уже много лет, ее зовут Наташа Каретникова, она живет в Питере. Это прекрасный человек, очень мне близкий человек, я очень много времени с ней проводила в детстве. Вот, собственно, те два человека, которые меня крестили".

"Дам тебе совсем честный ответ на этот вопрос. Я верующий человек, но не религиозный. Меня крестили, когда мне было 12 лет. Этого очень хотела моя мама. На фотографиях с крестин действительно есть Владимир Путин вместе с папой. Это событие не стало для меня некой большой точкой в моей жизни. У нас не было какого-то общения с моим крестным, отцом Гурием, – сказала Ксения. – Я не знаю, где он сейчас, но с удовольствием бы с ним пообщалась. Я узнала, как его зовут, спустя много лет".

