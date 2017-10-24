Рынска обозвала Собчак ведьмой из-за решения мужа

Светская львица и журналистка Божена Рынска уверена, что ее гражданский муж, политтехнолог Игорь Малашенко, который возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак, не сможет долго работать с телеведущей. Кроме того, Рынска обозвала кандидата в президенты ведьмой.

Журналистка призналась, что до последнего не знала о решении своего мужа. "Еще вчера с утра не было такой темы. Вечером ему позвонил мой же друг, я же их и свела. И сказал, что Собчак на завтрак приглашает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила светская львица на своей странице в Facebook.

Там же она написала, что Ксения Собчак – ведьма. "Пошла перечитывать Макбета. А то я что-то запамятовала, чем там игры с ведьмами заканчиваются", – отметила она. Из знаменитого произведения Шекспира Божена сделала вывод, что знаменитая телеведущая не заплатит ее мужу. "Пролистала Макбета. А то память стала подводить. Там тоже кое-кто поверил ведьмам. Итак, прогнозы. Ацкая сотона есть ацкая сотона. Зелье с ней варить, она же тебя первая им и опоит. Игорь не потерпит оскорблений в свой адрес, шварканий, и вот этого всего", – делает вывод Рынска.

В конце своего поста она написала, что, скорее всего, Ксения Собчак "кинет по бабкам" Игоря Малашенко. "Мало кому из приличных людей удавалось подняться на сотрудничестве с ведьмаками", – резюмировала журналистка.

Все подписчики светской львицы в Facebook могли в режиме онлайн следить за стадиями ее принятия решения Малашенко. Через час после публикации про ведьм на странице светской львицы появился пост, в котором Рынска делится с подписчиками своей новой идеей: "Ну, раз Игорь теперь работает с Собчак, то я заведу алабая".

Напомним, ранее светская львица рассказала своим подписчикам, что, возможно, будет разводиться с Малашенко. Передумать ее заставила знакомая из комментариев. "Божена, не надо расходиться, хороших мужиков почти не осталось. Вот сразу трем моим подругам мужчины прислали фото своих ***. А вы с Малашенко расходиться.... Собчак пройдет, а муж останется".

Как писали Dni.Ru, узнав о выдвижении Ксении Собчак на выборы, Божена Рынска обозвала ее гадиной и тварью. По словам блогерши, Собчак сделала "кучу пакостей". "Истории о Ксениной подлости может рассказать каждая даже не вторая, а первая светская девушка Москвы. Но наверняка все, кроме меня, опять зассут", – написала журналистка. Она уверена, что Собчак решила баллотироваться ради популярности. "Она подлое дело делает. За бабло, за эфиры и популярность", – высказала мнение Рынска.