Бездетная Рынска в шоке от предательства и ухода мужа к Собчак

Ксения Собчак заявила о том, что ее предвыборный штаб возглавит политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко, гражданский муж Божены Рынской, которая крайне негативно восприняла известие о выдвижении Собчак на пост президента. Когда Божена узнала о новом назначении Игоря, то впала в шок и восприняла его поступок как предательство.

Божена Рынска довольно быстро отреагировала на заявление Ксении Собчак о том, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко. Комментарий Божена оставила на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Рынска дала понять, что воспринимает поступок Малашенко как предательство.

"Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться, мы шесть лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик", – высказалась Рынска.

Многочисленные подписчики немедленно принялись успокаивать шокированную Божену. В частности, фанаты посоветовали ей не менять своей политической позиции и не отказываться от давнего возлюбленного. Однако Рынска ответила: "Я со всеми идейными противниками прекратила отношения".

Но что касается личных отношений, то тут Божена менее категорична. "Я привыкла к Игорю. Мне с ним интересно и уютно. Я должна осмыслить и принять решение. Я думала это шутка", – объяснила журналистка.

Одна подписчица предложила Божене оригинальный выход из сложившейся ситуации. "Божена, я б на вашем месте устроилась в штаб к Навальному и все – полная демократия в отдельно взятой ячейке общества!", – написала фанатка. Рынска на это ответила: "Наверное я так и сделаю".

Как писали Dni.Ru, узнав о выдвижении Ксении Собчак на выборы, Божена Рынска обозвала ее гадиной и тварью. По словам блогерши, Собчак сделала "кучу пакостей". "Истории о Ксениной подлости может рассказать каждая даже не вторая, а первая светская девушка Москвы. Но наверняка все, кроме меня, опять зассут", – написала Божена. Она уверена, что Собчак решила баллотироваться ради популярности. "Она подлое дело делает. За бабло, за эфиры и популярность", – высказала мнение Рынска.