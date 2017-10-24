Муж предал Рынскую без колебаний

Игорь Малашенко получил предложение возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак незадолго до пресс-конференции телеведущей. Выдвинутый кандидатом лозунг "Против всех" ему не нравится, но идея политтехнологу импонирует.

Новоиспеченный начальник предвыборного штаба предполагает, что слоган "Против всех" в процессе подготовки к кампании как-то "мутирует". Придумать что-то конкретное политтехнолог не успел – узнал о своем назначении только 24 октября.

"Идея "против всех" не моя, и я не вполне еще с ней примирился. У меня в голове крутилось нечто вроде "Новое поколение выбирает Собчак" – что, конечно, тоже не лезет ни в какие ворота, но во всяком случае там есть позитивный смысл. Возможно, "против всех" как-то мутирует. Возможно, это можно сделать графическими способами. Потому что, когда люди придут на избирательные участки и там будут портреты этих дядечек в костюмах и портрет Собчак, они поймут, что она против всего этого", - признался Малашенко в интервью телеканалу "Дождь".

О том, что ее штаб возглавит Игорь Малашенко, сообщила на пресс-конференции 24 октября сама кандидат в президенты России. Ксения Собчак напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.

Игорь Малашенко был в свое время директором НТВ. Ему 62 года, он женат на Елене Малашенко (в девичестве Пивоварова), у них две взрослые дочери. Сейчас проживает с гражданской женой – скандально известной светской львицей Боженой Рынской (которую когда-то звали Евгения Курицына). Последняя была шокирована, узнав о переходе гражданского мужа в стан Собчак: она намеревалась вместе с ним уехать за рубеж.

Малашенко не возглавлял предвыборную кампанию экс-президента России Бориса Ельцина, а был одним из сотрудников штаба, уточнил политолог Олег Матвейчев. "Каждый из них придерживался разной стратегии и имел свою точку зрения на то, как нужно проводить кампанию, какая должна быть идеология. И каждый привлекал свои команды политтехнологов. Там работали американские и российские специалисты – десятки людей. Среди них был и Игорь Малашенко, который отвечал за телевидение и на тот момент возглавлял телекомпанию НТВ", – пояснил Матвейчев. По мнению политолога, от кампании Собчак следует ожидать чего-то провокационного, скандального, "немного с налетом желтизны, определенной аналитикой и теорией заговора".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует в декабре 2017-го. Сам Малашенко признался журналистам, что ни минуты не колебался, получив предложение возглавить предвыборный штаб. "Потому что первое ощущение самое правильное. Есть такая книжка на английском, которая называется "Моргнуть". Так вот, достаточно моргнуть, достаточно доли секунды, чтобы вы знали ответ. Длинные раздумья, как правило, мало что добавляют к вашему решению", - цитирует политтехнолога РБК.