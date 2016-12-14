Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Детство и юность Божены прошли в Ленинграде. Там она окончила физико-математическую 239-ю школу, а затем работала в газете "Смена". Позже уехала в США, однако довольно скоро вернулась в Россию.

Окончила режиссерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства). Снялась в эпизодической роли официантки Жени в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Карьеру журналиста начала в 1998 году, перебравшись в Москву. В 2003-2004 годах сотрудничала с газетой "Коммерсантъ" в качестве внештатного корреспондента. В 2004 году пришла в "Известия", где открыла и пять с половиной лет вела раздел светской хроники. В прессе ее называли одним из самых скандальных обозревателей в столице.

Рынска является автором книги "Слава богу, я VIP!", вышедшей в 2008 году десятитысячным тиражом в издательстве "Астрель". По сути, это оригинальный путеводитель по списку Forbes.