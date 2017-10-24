В Крыму распекли "отдавшую" полуостров Украине Собчак

Вице-премьер правительства Республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал слова телеведущей Ксении Собчак о принадлежности полуострова Украине. По его словам, заявление светской львицы, которая намерена выдвигаться кандидатом на предстоящих президентских выборах, говорит о ее непрофессионализме и отсутствии необходимых знаний.

Полонский отметил, что совершенно необязательно быть специалистом в международном праве, чтобы знать, что крымский референдум 2014 года соответствовал всем нормам международного права. "И тем нормам, которые действовали тогда в Автономной Республике Крым", – цитирует чиновника RT.

По его словам, прежде чем делать заявления о принадлежности полуострова, необходимо сначала разобраться в сути вопроса. Крым был, есть и будет российским, сказал Полонский, а слова Собчак о том, что он принадлежит Украине, говорят лишь о непрофессионализме и отсутствии у нее необходимых знаний.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о своем участии в выборах главы государства в 2018 году. На пресс-конференции во вторник, 24 октября, она заявила, что ее избирательный штаб возглавит Игорь Малашенко – бывший гендиректор телерадиокомпании "Останкино", один из основателей телекомпании НТВ. У него уже есть опыт проведения предвыборных кампаний: Малашенко возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина в 1996 году.

На пресс-конференции светская львица затронула также вопрос принадлежности Крыма. По ее словам, с точки зрения международного права полуостров принадлежит Украине. "Крым – украинский. Точка", – сказала телеведущая.

Собчак сегодня: "С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка"



Действительно, точка. Для серьезных электоральных перспектив — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 24 октября 2017 г.

Сейчас, полагает она, самое главное – восстановить дружеские отношения между Россией и Украиной. В любом случае, считает Собчак, Москва и Киев должны сесть за стол переговоров касательно статуса Крыма.