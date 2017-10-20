Подарок Ксюше: бывший любовник Собчак впервые станет отцом
Евгений сообщил, что его супруга Салима находится на шестом месяце беременности. Она чувствует себя хорошо, поэтому сопровождает мужа в его командировках и путешествиях.
Папунаишвили безмерно счастлив, что в скором времени станет отцом. Кстати – впервые. "Раньше мне не нравилось оставаться в одиночестве в холостяцкой квартире. Я не спешил возвращаться со съемок, а теперь каждый вечер буквально лечу домой, зная, что там вкусно пахнет едой и ждет любимая жена", – цитирует хореографа StarHit.
Радость телеведущего разделили пользователи Сети, поздравив со скорым пополнением в семье. "Везде пишут, что вы будете папочкой. Это потрясающе! У счастливых и гармоничных людей должно быть много-много деток. Вам есть, чему их научить!", "Женечка, Салима, поздравляю. Вы будете шикарными родителями. Я в этом уверена", – пишут в Instagram фолловеры.
Однако некоторые отнеслись к новости с сарказмом, напомнив Евгению о его бывшей возлюбленной Ксении Собчак. "Ух, какая новость! Под выдвижение бывшей любовницы в президенты небось подгадал, а?!:) Подарочек так подарочек)", "Женя, поздравляю. Отличная новость, ты будешь крутым отцом!! Кстати, и правда смешное совпадение – про выдвижение Собчачки", – отреагировали на известие подписчики.
Напомним, Евгений Папунаишвили и итальянка, стилист Салима поженились в начале июля этого года. Влюбленные встречались на протяжении года и лишь весной этого года объявили о помолвке.
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