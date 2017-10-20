Добрая Собчак идет в президенты "голышом"

Ксения Собчак не рассчитывает на победу в президентской гонке и не подготовила программу. По словам телеведущей, на выборах она выполнит роль "громоотвода" для недовольных порядками при нынешнем президенте.

Светская львица и журналистка Ксения Собчак баллотируется в президенты России без политической программы. Бывшая ведущая скандального телепроекта "Дом-2" заявила, что даже не рассчитывает на победу в выборах 2018 года. "У меня нет политического веса, я пока не заработала права на собственную политическую программу", – цитирует ее The Guardian.

Журналисты издания назвали этот ответ Собчак самым доброжелательным высказыванием для человека, начинающего президентскую кампанию, тем более в качестве кандидата "против всех".



Ксения Анатольевна прямо заявила, что у нее небольшие шансы на победу. "У меня нет политического веса, я не заслужила права запускать какую-либо политическую программу или выступать в качестве кандидата", – сказала Собчак изданию. Телеведущая считает, что возможность проголосовать за нее может быть интересна – тем, кто недоволен властями.

Днем ранее журналистка заявила: ее кандидатуру поддержат те россияне, которые при наличии в бюллетене возможности голосовать против всех выбрали бы именно эту графу. "Я хочу представлять всех, кто не согласен с тем, что происходит в стране. Вам не надо разделять лично мои ценности, вам не надо, чтобы вам нравилась лично Ксения Собчак. На сегодня у нас нет строки "Против всех", которая, на мой взгляд, является отражением того, за что выступает огромное количество людей", – заявила светская львица.

Ксения Собчак, объявив о своем намерении баллотироваться в президенты России, призналась, что рассказала о своем намерении лидеру страны Владимиру Путину. Ей показалось, что главе государства идея не особо понравилась. Тем не менее Путин ответил, что каждый человек вправе принимать решения и должен нести за них ответственность.

Советовалась по поводу участия в выборах Собчак и с Алексеем Навальным – осужденным за мошенничество главой ФБК. Ксения ожидает, что оппозиционер ее поддержит. Она обещает "транслировать послания и левых, и правых, потому что проблема коррупции, проблема неподконтрольности и несменяемости власти – больше, чем наши идеологические разногласия".

Выборы президента намечены на март 2018 года. Владимир Путин еще не объявил, собирается ли выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.