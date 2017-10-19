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Общество

Кто не будет голосовать за Собчак

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Метящая в президенты Ксения Собчак успела подмочить свою репутацию и тем самым растерять потенциальный электорат неоднозначными, а порой грубыми высказываниями в адрес людей практически из всех социальных и возрастных групп. Чего только стоят слова светской львицы о маленьких гаденышах, мешающих спать ей до обеда. Dni.Ru вспомнили тех, кому досталось от новоявленного кандидата в президенты.
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Бывшая ведущая "Дома-2" еще не так давно говорила, что не собирается становиться матерью и даже сравнивала детей с енотами. Правда, природа все-таки взяла верх и Ксения Собчак стала матерью, родив в ноябре 2016 года сына Платона. А ведь незадолго до этого светская львица позволила себе грубость в отношении соседских детей, которые не вовремя устраивают веселые игры у нее под окнами.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В разговоре с управдомом дочь бывшего мэра культурной столицы назвала шумящих ребятишек маленькими гаденышами. Запись телефонного звонка попала в Сеть, речь шла о необходимости устраивать малышам тихий час во время проведения строительных работ. "У вас не будет тихого часа в любом случае. Вы должны просто уяснить и смириться с этой мыслью: если из-за этих мелких *** гаденышей вы будете продолжать устраивать какие-то *** детские часы, я буду устраивать дискотеки. Ровно в это время", – грозно предупредила сотрудника управляющей компании Собчак.

Если дети, очевидно, не будут голосовать за Ксению Анатольевну в силу своего возраста, то православные люди (а их в России немало) вряд ли поставят галочку в бюллетене напротив фамилии Собчак. В 2015 году журналистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала в церковной одежде и с искусственной бородой. На фоне еще не забытой истории с выходкой панк-группы Pussy Riot, юрист из Кировской области даже обратился по поводу публикации в Следственный комитет.

Ксения Собчак. Кадр youtube.com

Верующих оскорбила и еще одна выходка Ксении: в дни, когда в храм Христа Спасителя на несколько дней доставили ковчег с Поясом Богородицы, туда моментально выстроились многокилометровые очереди. Люди стояли в них на морозе по 12-17 часов.

Собчак решила приобщиться к этому действу и опубликовала фотографию VIP-приглашения на посещение Храма Христа Спасителя на два лица в любое время. При этом телеведущая поиздевалась над стоящими в очереди, высказав недоумение, зачем они это делают Примечательно, никаких особых приглашений в храм Русская православная церковь не распространяла.

Отметилась Ксения Собчак и громкими скандалами на публике. В 2013 году телеведущая в компании с оппозиционером Львом Яшиным устроила потасовку в ресторане, побив двух девушек-журналистов. Летом 2016 года будущая кандидат в президенты учинила дебош на борту самолета. Телезвезда напала на стюардессу, ругалась матом и кричала, что опаздывает на спектакль. Рейс задерживался из-за пассажира, потерявшего посадочный талон.

Есть среди оскорбленных Ксенией Анатольевной и известные медиаперсоны. Конфликт Собчак с Анастасией Волочковой длится уже более 10 лет. Таблоиды писали, что балерина отбила у Ксении кавалера – бизнесмена Вячеслава Лейбмана. Две светские львицы постоянно подливают масло в огонь конфликта. Как-то после реконструкции Большого Театра Собчак выскочила на сцену, немножко там потанцевала и сказала: "Я сделала это первой! Волочкова, умри!"

Досталось от Собчак и актрисе Чулпан Хаматовой. Все произошло на  вручении премии "Ника" в 2012 году. Церемонию вела Ксения Собчак, она задала провокационной вопрос актрисе, касающийся поддержки президента и благотворительной деятельности Хаматовой. Зал освистал назойливую ведущую, а актриса предпочла промолчать, решив не связываться со своей коллегой по ремеслу.

Телеведущую Татьяну Арно светская дива оскорбила из-за ее пышных форм. "Неудивительно, что человека с такой грудью до сих пор держат в новостях :)", – написала Собчак в Twitter. На что Арно парировала: "Дружок, во всяком случае, коллеги не путают меня с вешалкой и не бросают на меня вещи))".

Троллила Собчак и супруга певицы Валерии. В 2012 году конфликт между телеведущей и Иосифом Пригожиным не унимался несколько недель. Словесная перебранка с острыми подколками развернулась в Twitter.

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Наконец, законному супругу Собчак Максиму Виторгану тоже есть над чем подумать, стоя в кабинке для голосования в день выборов президента. В своем вступительном слове редактора в журнале "SNC" известная телеведущая Ксения Собчак вспоминала некоего мужчину, с которым у нее было "несколько прекрасных, наполненных страстью и сексом дней в Париже". Пикантность ситуации состояла в том, что через несколько дней после женитьбы Ксения отправилась с мужем в свадебное путешествие по "местам боевой славы"  – во Францию.

Важно отметить, что только 15% россиян рады решению Собчак баллотироваться в президенты страны. Такие результаты показал опрос компании "Рамблер".

Так, на вопрос "Ваша реакция на решение Ксении Собчак баллотироваться в президенты страны?" 7% граждан ответили, что "искренне рады". Еще 8% респондентов считают, что это "скорее хорошая новость". С равнодушием отнеслись к решению телеведущей 20% россиян. При этом 9% сообщили, что "скорее не поддерживают это решение", а 56% – "негативно относятся к этому шагу".

Автор: Александр Комаров19 октября 2017, 17:18
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