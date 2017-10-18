Собчак идет в президенты

Ксения Собчак объявила об участии в президентской гонке-2018. Об этом телеведущая сообщила в письме, отправленном в редакцию одной из влиятельных газет.

Собчак решила отмести все слухи, связанные с ее решением баллотироваться в президенты и написала письмо в редакцию "Ведомостей". Телеведущая, работающая последние годы на оппозиционном телеканале "Дождь", пишет, что за пять лет, прошедшие с протестной волны 2012 года ее политические воззрения окончательно сформировались. "Я готова о них заявить и их отстаивать на любом, самом высоком уровне", - заявляет Собчак.

Далее она самоуверенно утверждает, что ответственно относится к любым действиям на общественном поприще и называет свое решение шагом на пути к необходимым преобразованиям. Собчак очерчивает свое участие в президентской кампании в качестве представителя оппозиции и призывает не игнорировать выборы как институт и как основу настоящей демократии.

Телеведущая, общественный деятель и начинающий политик заявляет, что графа "Ксения Собчак" в бюллетене – это графа "Против всех". "У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты", – заранее признает свое поражение на выборах Ксения.

Экс-ведущая "Дома-2" приглашает все политические силы, готовые использовать ее выдвижение как трибуну, предъявлять претензии к сегодняшней ситуации и власти в рамках своей предвыборной кампании. Собчак напоминает, что она беспартийная и потому не связана никакой групповой дисциплиной.

"Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски. Мне есть чем заниматься, но я откладываю все, чтобы сделать то, что я считаю нужным и возможным в этот политический момент", – утверждает Собчак.

Она также называет свои лучшие качества: "Я – хороший посредник и организатор. Я могу разговаривать со всеми и потому что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому что я журналист – чья профессия – разговаривать со всеми". Собчак с гордостью упоминает о своей знаменитости, популярности, обеспеченности, самостоятельности и независимости при этом критически называет себя противоречивой фигурой и блондинкой в шоколаде.

В интервью родному для Собчак телеканалу "Дождь" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ее решение баллотироваться на высший пост в стране. Представитель Кремля сказал, что Собчак полностью отвечает требованиям российской Конституции. "Она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны, разумеется, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые описаны в нашем законодательстве", – заявил Песков.

Консультантами Ксении Собчак станут политтехнолог Виталий Шкляров и совладелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, утверждают собеседники телеканала "Дождь". Пресс-службу предвыборного штаба Собчак возглавит журналист и бывшая ведущая канала Ксения Чудинова.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Действующий глава государства пока не делал заявлений о своем участии или неучастии в них. Намерение баллотироваться на высший пост в стране высказывал оппозиционер Алексей Навальный, но ему принять участие в предвыборной гонке мешают непогашенная судимость.

