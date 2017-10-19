Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

"Путин против Пэрис Хилтон": Запад удивлен заявлением Собчак

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Stanislav Zhdanov
"Русская Пэрис Хилтон бросает вызов Путину на выборах". Авторы статей в западной прессе комментируют решение телеведущей Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Они пытаются оценить шансы светской львицы в предстоящей гонке.
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Британские аналитики, которым, как и всемирно известным британским ученым, до всего есть дело, уверены, что участие Ксении Собчак оживит президентскую гонку. "Пожилые оппоненты Путина" скучны и давно отказались от реальной конкуренции с президентом, пишет The Guardian. А вот телеведущая и "певица" придаст выборам определенный шарм, считают эксперты. 

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Independent – тоже, кстати, британское издание – сравнила Ксению Собчак со скандально известной американской светской львицей. "Русская Пэрис Хилтон бросает вызов Владимиру Путину на выборах", – пишет газета. Автор статьи считает, что кандидатура станет идеальной для Кремля, так как она имеет шансы расколоть оппозицию и оттянуть голоса у других конкурентов Путина.

В конспирологию ударилась и The Huffington Post. "Некогда икона моды, а теперь политик, она заявила, что стране нужны перемены. Однако, как считают некоторые аналитики, ее президентские амбиции – часть плана, разработанного в Кремле, чтобы разделить оппозицию в противостоянии с Путиным, который, как ожидается, пойдет на новый президентский срок", – пишет издание.

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitriy Purtov

О том, что Ксения Собчак в свое время появилась на обложке русского Playboy, вспомнили в редакции The Telegraph. Читателям напоминают, что Собчак "заработала доверие оппозиции во время массовых антикремлевских уличных протестов в 2012 году и ее работы для независимого СМИ телеканала "Дождь". В то же время, по мнению издания, кандидаты в президенты России традиционно играли роль "спарринг-партнеров", не влияя на конечный результат. Так что, считают авторы, Ксению ждет то же, что и олигарха и владельца Brooklyn Nets Михаила Прохорова. Он стал оппозиционным кандидатом на выборах в 2012 году и набрал только 8% голосов, напоминает газета.

Собчак с рождения – часть кремлевской элиты, хотя и отождествляет себя с российской оппозицией с протестов в 2011 году, анализирует ситуацию The Washington Post. И хотя она узнаваема, шансов на победу у нее мало. Многие циники утверждают, что присутствие молодого, известного либерального кандидата – такого, как Собчак, в конце концов демонстрирует, почему Владимир Путин почти наверняка снова победит, пишет издание.​

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

В целом американская и британская пресса, комментируя решение Собчак, не видят в этом ничего хорошего для оппонентов Путина. The New York Times назвала планы светской львицы идеологическим решением, которое может расколоть и без того уже слабую российскую либеральную оппозицию. Того же мнения придерживаются авторы статей в Financial Times и Telegraph.

Ранее в тексте программного обращения кандидатка на должность главы государства заявила: голос за нее – это голос "против всех", и подчеркнула, что выступает вне жестких идеологических рамок и против революционного сценария в России.

Известная, в частности, по своему шоу "Блондинка в шоколаде" Ксения Собчак 18 октября объявила о своем решении принять участие в выборах. Она опубликовала обращение на своем сайте и в соцсетях. Телеведущая призвала подписчиков непременно участвовать в голосовании, которое состоится 18 марта 2018 года. Теледива позиционирует себя как кандидат "против всех".

Автор: Андрей Евлампиев19 октября 2017, 12:51

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