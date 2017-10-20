Ургант высмеял предвыборный ролик Собчак

Телеведущий Иван Ургант сделал пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак. Шоумен полностью скопировал внешний облик своей коллеги, а также гротескно подчеркнул несостыковки в ее агитационной речи.

Ургант записал видео на фоне кухни, надев при этом парик с длинными белыми волосами и синюю просторную рубашку, пишет Ura.ru. "Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36", – обратился к телезрителям шоумен.

В конце пародийного видео Ургант призывает зрителей голосовать за него. "Иван Ургант. Против всех, да не всех!" – шутливо заявляет он. Пародия была представлена в рамках программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена баллотироваться на пост президента России. Она опубликовала ролик, на котором произносит агитационную речь на фоне кухни. Многие зрители и журналисты отметили несостыковки в той информации, которую Собчак говорила о себе в видео. В частности, сейчас телеведущей 35 лет, а на ролике она говорит, что ей 36 лет.



