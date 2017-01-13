Министр обороны Польши объявил о победе над Россией

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич с радостью воспринял весть о прибытии в город Жагань американских военных. Глава ведомства заявил, что размещение войск НАТО в Польше положит конец российскому империализму в Европе.

По словам министра, избранный президент США Дональд Трамп и предложенные им на высокие должности американские политики знают Россию и понимают, что она является угрозой. Также Мацеревич верит в то, что происходящее в Польше вызывает страх и большое разочарование в России в связи с тем, что в Центральной Европе заканчивается российского доминирования.

Польшу министр при этом назвал "ключом от Европы", чем объяснил развертывание штаба американской танковой бригады и сил НАТО именно на польской территории, сообщает РИА Новости.



Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прибытие в Польшу военного контингента из-за океана, заявил, что Москва воспринимает негативно наращивание военного присутствия США в Европе у границ России. "Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности, тем более, что речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе", – сказал представитель Кремля.

Такой же точки зрения придерживаются и на Смоленской площади. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала размещение войск НАТО в Восточной Европе провокацией и еще одной попыткой администрации Барака Обамы осложнить отношения Москвы с Вашингтоном.

Накануне, 12 января в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" прибыли порядка трех с половиной тысяч американских военных и тяжелое вооружение. Солдаты и офицеры будут принимать участие в военных маневрах с европейцами. За скорейшее начало учений выступает американская сторона, которая намерена провести стрельбы из всех прибывших орудий для проверки возможных повреждений во время транспортировки в Восточную Европу из штата Колорадо.





В составе американской бригадной боевой группы – порядка трех с половиной тысяч военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также почти полторы сотни БМП Bradley.

Надо отметить, что еще в 2016 году Россия в ответ на развертывание в Европе американской системы ПРО перебросила в Калининградскую область мобильные ракетные комплексы "Искандер-М". Управляемые ракеты, входящие в состав этих комплексов, имеют дальность до 500 километров и могут нести обычные или ядерные боеголовки.