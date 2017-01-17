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Польским дипломатам отказали во въезде в Россию

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Двум группам дипломатических работников из Польши было отказано во въезде на территорию Смоленской области из Белоруссии. Причиной для отказа стало отсутствие "постов пограничного контроля для пропуска в Россию граждан третьих стран", передает ТАСС. По словам ​представителя погрануправления по региону Александра Лазненко сообщил, что гражданам Польши было "рекомендовано пересечь границу в соседних регионах". Въехать в Россию не смогли две машины с польскими дипломатами.

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