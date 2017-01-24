В Польше рассекретили доклад о сближении с Россией

В Министерстве иностранных дел Польши был рассекречен тайный доклад о переходе страны к пророссийской политике. Документ был составлен 4 марта 2008 года и подписан главой департамента восточной политики внешнеполитического ведомства страны Ярославом Браткевичем. Доступ к нему имели четыре человека. "Россия рассматривается Западом как важный союзник в противостоянии с исламским радикализмом и терроризмом, а также как важный источник сырья, который мог бы значительно поддержать экономически западный мир", – говорится в докладе.

При этом политика Киева уже тогда расматривалась польскими дипломатами негативно – в докладе подчеркивалась коррупция, клановость и отсутствие прозрачности среди украинских политиков. "Этот документ был началом отхода от проукраинский политики в пользу политики пророссийской. Авторы не имели иллюзий насчет успеха, но решили, что пророссийскость будет определенного рода инструментом, трюком по отношению к Западу, таким образом хотели улучшить репутацию на Западе", – цитирует "Газета.ру" нынешнего главу Министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

