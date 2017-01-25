В Госдуме сэкономили 800 миллионов за год

По итогам 2016 года в процессе обеспечения деятельности нижней палаты парламента удалось сэкономить 779 миллионов рублей. Все эти средства, в соответствии с законодательством, были возвращены в бюджет. Самое эффективное сокращение расходов – более трети от всей суммы экономии – было зафиксировано по статье "зарплата депутатов и их помощников".

Госдума по итогам 2016 года смогла сэкономить и вернуть в бюджет почти 800 миллионов рублей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая пленарное заседание.



"Хотел бы довести до вашего сведения информацию, возможно, вы по-разному ее воспримете, но то, что она на многие вопросы отвечает, думаю, вы согласитесь. По итогам 2016 года Государственной думой была достигнута экономия выделенных для ее работы бюджетных средств в размере 779 миллионов 494 тысяч 700 рублей", – сказал он.

По словам председателя нижней палаты, в соответствии с законодательством сэкономленные средства были возвращены в российский бюджет. По словам Вячеслава Володина, экономия была достигнута в первую очередь за счет оптимизации работы депутатского корпуса и организации работы Госдумы.

"Во-первых, экономия по оплате труда депутатов и их помощников в Госдуме составила 283 миллионов 200 тысяч, – сообщил он. - Во-вторых, сокращение затрат на оплату гостиничных номеров для вновь избранных депутатов составило 209 миллионов 400 тысяч". Кроме того, удалось сократить расходы на авиаперелеты народных избранников на 45,5 миллиона рублей.

Существенно удалось снизить траты на командировочные расходы, экономия составила 40,7 миллиона. "У нас с вами достаточно большая экономия по региональному блоку работы, она составила порядка 132 миллионов 500 тысяч, ну и оптимизация работы по приему и размещению иностранных делегаций и снижение стоимости контрактов в процессе проведения закупочных процедур", – рассказал спикер Госдумы.





Он отметил, что ранее многие считали, что в выборный год, когда приедут новые парламентарии, затраты на работу депутатов увеличатся. "Коллеги, это обошлось с экономией в эту сумму, – констатировал Вячеслав Володин. – Поэтому все, что считали и придумывали, не состоялось, потому что сделали все, чтобы деньги можно было вернуть в бюджет".