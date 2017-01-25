Госдума меняет закон о домашнем насилии

Сто дней президента Трампа Список номинантов "Оскар-2017" Россия против Пугачевой Скандал с Марой Багдасарян Дом-2
Политика

"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Президент Украины опозорился, выдав очередную порцию антироссийского бреда
Политика

Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года, уверен украинский военный эксперт
партнеры
Среда 25 января
Лента новостей
15:09
Полицейский из Москвы стал порно-королем
15:06
Самые угоняемые автомобили России
15:05
Путин в Татьянин день похвалил МГУ
14:52
Панайотова осудили за бессовестное фото
14:52
Жириновский возмутился медведями в домах россиян
14:39
Роналду увезли на скорой
14:24
Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле
14:14
В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе
14:09
Автохам принял скорую за "каких-то быков"
13:58
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке
13:55
Тарасов начал ремонт в скандальном доме
13:49
Семейная драма актрисы Елены Ксенофонтовой
13:43
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка
13:28
Двухлетнего ребенка забыли в лифте (видео)
13:20
Скандалист из "Дома-2" поносит Бородину и ее мужа с яйцами
13:10
ОСАГО хотят развернуть лицом к автовладельцам
13:04
Прокуроры-мажоры из Бутырки возмутили мосвичей
13:02
Звезд "Дома-2" оставили без денег и выгнали с проекта
13:00
Куриц из России спасут от антибиотиков
12:58
Москвичка заказала своей бабушке стриптизера (видео)
12:48
Картину Шишкина хотели продать за 3 килограмма кокаина
12:47
Болезнь подкосила Ивана Охлобыстина
12:44
Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда
12:34
Известная модель "подожгла" свою грудь (фото)
12:31
Шойгу призвал укреплять войска из-за ситуации на Украине
12:26
Жена Прилучного сменила фамилию
12:20
Изнасиловавшим студентку МАДИ смягчили наказание
11:54
Памела Андерсон оденет Меланью Трамп в свою шубу
11:43
Старушки за 70 стали лучшими любовницами
11:36
На Украине хотят отказаться от "российских" букв
11:34
Дочь Майкла Джексона изнасиловали
11:32
Москву парализовала гололедица
11:26
"Антимайдан" снова вышел с пикетами к офису Навального
11:19
За нападения на врачей готовят суровую кару
11:08
Звезда "Глухаря" впала в депрессию после разрыва с мужем
11:00
Известная топ-модель оказалась гермафродитом
11:00
В России продлен запрет на спиртосодержащую продукцию
10:48
Что случилось с артисткой Касаткиной
10:35
Семья Собчак оставила новорожденного Платона
10:34
Замначальника "Бутырки" заподозрилис в убистве жены и падчерицы
10:19
Эксперт решил судьбу Джоли и Питта
10:08
Россиян предупредили о страшной инфекции в Европе
10:06
В лифте на востоке Москвы сгорел мужчина
10:05
Лев Лещенко встал в позу кошечки
09:44
"Роскосмос" отзывает все двигатели "Протонов"
09:37
В убийстве британского миллионера подозревают украинку
09:35
Бондарчука сняли с другой женщиной
09:28
В США Сбербанк обвинили в рейдерстве
09:14
Кончаловский попал в сердце Пугачевой
09:12
Бондарчук показал в Москве инопланетян
08:57
Волочкова посоветовала зашить рот
08:36
Эрнст отказался от спорта
08:30
В "Лаборатории Касперского" нашли предателя России
08:07
Сообщение о похищении ребенка в столице оказалось ложным
08:00
Сгоревшую после ДТП в Москве скорую помощь сняли на видео
21:55
Под Москвой грузовик столкнулся с автобусом
21:51
Во Львове поляки напали на украинцев
21:43
Пугачева в обнимку с Верником на премьере "Притяжения" Бондарчука
21:25
Кончаловский посмеялся над провалом на "Оскаре"
21:06
Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
21:01
Звезда "Улиц разбитых фонарей" о тайной свадьбе
21:00
Страшные фотографии пожара в ТЦ "Рио"
20:19
В Москве горит торговый центр "Рио" (видео)
20:16
В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
20:04
Неожиданная версия крушения Ту-154
19:36
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
19:26
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" повторил судьбу "Титаника" на "Оскаре"
19:11
В Петербурге эвакуировали крупный торговый центр
19:08
В мурманской поликлинике умерла пенсионерка
18:49
Акушерка вылетела из скорой от столкновения с иномаркой
18:26
Чем известен новый российский миллиардер
18:11
Бывший ведущий "Суд идет" сознался в мошенничестве
18:04
Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге
17:55
На юге Москвы похитили ребенка
17:51
Главная проблема Дамаска
17:42
Как успокоить плачущего малыша за пять секунд (видео)
17:40
Грустная Меланья Трамп стала хитом соцсетей
17:37
Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени (видео)
17:37
Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" выдали замуж
17:26
Россиян поджидает новая экономическая опасность
17:15
Дилеры захватывают рынок подержанных авто
17:08
"Рай" Кончаловского оставили без "Оскара"
17:06
Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
16:56
Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"
16:48
Киркоров обратился с заявлением в полицию
16:43
Родные сломавшего позвоночник Степанова просят о помощи
16:38
Украинские нотариусы делают россиян бомжами
16:34
После обстрела женщины на МКАД возбудили дело
16:31
Терезу Мэй связали по рукам и ногам
16:27
Водитель погиб в аварии в Шереметьево
16:26
Володин поддержал декриминализацию побоев
16:18
Объявление номинантов Оскар-2017. Online
16:16
Значение имени Константин
16:14
Чубайс: Мы же такие "маньяки"
16:03
Исполнитель хита "Эти глаза напротив" оказался наркоманом
15:48
Порошенко психанул из-за заявления Трампа о России
15:46
Русские актеры получили "Порно-Оскар"
15:42
Кадыров наградил Александра Маслякова
15:34
Страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться
15:32
МТС попалась на крупном обмане клиентов
партнеры

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Политика

Госдума меняет закон о домашнем насилии

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
Депутаты приняли во втором чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Речь идет лишь о случаях, когда такой проступок совершен впервые. За принятие документа проголосовали 385 депутатов, против высказались двое, один парламентарий воздержался.
прочитано 661 раз

Законопроект о декриминализации побоев в семье был разработан и внесен группой депутатов и сенаторов. Эта инициатива стала логичным продолжением изменений, принятых летом 2016 года – тогда из Уголовного кодекса в Административный были перенесены побои, совершенные впервые. Аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовной нормой. Как отметила депутат Ольга Баталина, россияне выразили недовольство, что "семейные побои становятся более общественно опасными, чем побои чужих людей".

ПО ТЕМЕ

Володин поддержал декриминализацию побоев

Госдума декриминализиует побои

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По состоянию на конец 2016 года активисты из числа родительской общественности собрали и передали на имя президента свыше 200 тысяч подписей против "антисемейных положений", оставшихся в Уголовном кодексе. Глава государства поддержал обращение сограждан и в начале 2017 года Дума одобрила в первом чтении поправки о декриминализации побоев по отношению к близким людям. Пока даже такая мера воспитания, как ремень, может закончиться для родителей скамьей подсудимых и реальным сроком заключения.

Статья 116 Уголовного кодекса активно применяется сотрудниками правоохранительных органов. Например, сразу после семейной ссоры один из участников конфликта жалуется в полицию на второго. После того как инцидент исчерпывается, податель заявления обычно хочет отозвать его, но это не всегда получается – делу уже дан ход.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Для правоохранителей такие случаи – хороший способ улучшить статистику: преступление налицо, заявление есть, преступника ловить не надо, раскрыть дело проблем не составляет. В итоге виновник получает срок, зачастую реальный. А если ссора с кулаками произойдет, например, между соседями по площадке, максимум, что им грозит, – это административная ответственность.

"К примеру, мать-одиночка дала подзатыльник сыну за то, что он совершил кражу. И мать-одиночка по действующей статье будет привлечена к уголовной ответственности. А если этот же поступок совершил учитель, например, или сосед, то он будет привлечен к административной ответственности", – цитирует "Первый канал" адвоката, члена комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Анатолия Кучерену.

На мой взгляд, это полный абсурд.

В Госдуме декриминализацию побоев в семье называют работой над ошибками. При этом, подчеркивают в нижней палате парламента, уголовная ответственность за побои сохранится – при повторении ситуации. На первый раз виновнику грозит до 15 суток ареста или до 120 часов общественных работ. Пока же в случае домашних разборок за побои уголовная ответственность наступает сразу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждаемый законопроект является резонансным и главное при его рассмотрении – мнение общества. "Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью. Нам важно, чтобы эти вопросы все-таки воспринимались обществом, что государство создает в первую очередь условия для создания крепких семей, – отметил он. – Но вместе с этим, безусловно, должны быть меры от семейного насилия. Мы посмотрели и анализ, и итоги социсследований, и видим, что большинство – 59% – высказалось за то, чтобы жестко не регулировать вопросы незначительных конфликтов, которые не повлекли вред для здоровья".

По словам Ольги Баталиной, россияне в основном осуждают семейное насилие. В то же время они поддерживают инициативу по смягчению наказания за первый случай нанесения побоев. И большинство сограждан уверены: принятие такой меры снизит число побоев в семьях.

25 января 2017, 10:59

Политика

"Кибербойца" Порошенко подняли на смех
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками
У Трампа отбирают "ядерный чемоданчик"
Британцев признали политическими ортодоксами

Шоу-бизнес

Панайотова осудили за бессовестное фото
Глобальные перемены в жизни ведущей "Давай поженимся!"
Семейная драма актрисы Елены Ксенофонтовой
Стилист заставил Пугачеву надеть странные носочки

Проишествия

Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Lifestyle

Картину Шишкина хотели продать за 3 килограмма кокаина
Что случилось с артисткой Касаткиной
Бондарчук показал в Москве инопланетян
Кончаловский посмеялся над провалом на "Оскаре"
Общество

Неожиданная версия крушения Ту-154

Эксперт научно обосновал падение лайнера
Шоу-бизнес

Семья Собчак оставила новорожденного Платона

Светская львица отрицает, что она – мать-кукушка
Спорт

Роналду увезли на скорой

У него обнаружили проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес

Панайотова осудили за бессовестное фото

На серебряного призера "Голоса" набросились с критикой

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Бондарчука сняли с другой женщиной
Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"
"Пивная йога" покоряет мир
Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами

Спорт

Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге
Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени (видео)
Боксер сборной России объяснил двойное убийство местью
Предатель Родченков: Путин требовал утопить Сочи в допинге

Регионы

Москвичка заказала своей бабушке стриптизера (видео)
В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru