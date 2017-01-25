Госдума меняет закон о домашнем насилии

Депутаты приняли во втором чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Речь идет лишь о случаях, когда такой проступок совершен впервые. За принятие документа проголосовали 385 депутатов, против высказались двое, один парламентарий воздержался.

Законопроект о декриминализации побоев в семье был разработан и внесен группой депутатов и сенаторов. Эта инициатива стала логичным продолжением изменений, принятых летом 2016 года – тогда из Уголовного кодекса в Административный были перенесены побои, совершенные впервые. Аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовной нормой. Как отметила депутат Ольга Баталина, россияне выразили недовольство, что "семейные побои становятся более общественно опасными, чем побои чужих людей".

По состоянию на конец 2016 года активисты из числа родительской общественности собрали и передали на имя президента свыше 200 тысяч подписей против "антисемейных положений", оставшихся в Уголовном кодексе. Глава государства поддержал обращение сограждан и в начале 2017 года Дума одобрила в первом чтении поправки о декриминализации побоев по отношению к близким людям. Пока даже такая мера воспитания, как ремень, может закончиться для родителей скамьей подсудимых и реальным сроком заключения.

Статья 116 Уголовного кодекса активно применяется сотрудниками правоохранительных органов. Например, сразу после семейной ссоры один из участников конфликта жалуется в полицию на второго. После того как инцидент исчерпывается, податель заявления обычно хочет отозвать его, но это не всегда получается – делу уже дан ход.





Для правоохранителей такие случаи – хороший способ улучшить статистику: преступление налицо, заявление есть, преступника ловить не надо, раскрыть дело проблем не составляет. В итоге виновник получает срок, зачастую реальный. А если ссора с кулаками произойдет, например, между соседями по площадке, максимум, что им грозит, – это административная ответственность.

"К примеру, мать-одиночка дала подзатыльник сыну за то, что он совершил кражу. И мать-одиночка по действующей статье будет привлечена к уголовной ответственности. А если этот же поступок совершил учитель, например, или сосед, то он будет привлечен к административной ответственности", – цитирует "Первый канал" адвоката, члена комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Анатолия Кучерену.

На мой взгляд, это полный абсурд.

В Госдуме декриминализацию побоев в семье называют работой над ошибками. При этом, подчеркивают в нижней палате парламента, уголовная ответственность за побои сохранится – при повторении ситуации. На первый раз виновнику грозит до 15 суток ареста или до 120 часов общественных работ. Пока же в случае домашних разборок за побои уголовная ответственность наступает сразу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждаемый законопроект является резонансным и главное при его рассмотрении – мнение общества. "Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью. Нам важно, чтобы эти вопросы все-таки воспринимались обществом, что государство создает в первую очередь условия для создания крепких семей, – отметил он. – Но вместе с этим, безусловно, должны быть меры от семейного насилия. Мы посмотрели и анализ, и итоги социсследований, и видим, что большинство – 59% – высказалось за то, чтобы жестко не регулировать вопросы незначительных конфликтов, которые не повлекли вред для здоровья".

По словам Ольги Баталиной, россияне в основном осуждают семейное насилие. В то же время они поддерживают инициативу по смягчению наказания за первый случай нанесения побоев. И большинство сограждан уверены: принятие такой меры снизит число побоев в семьях.