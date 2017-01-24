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Центр законотворчества повысит качество работы Госдумы
Повышение качества законотворческой работы – в числе приоритетов парламента седьмого созыва. В то же время, половина депутатов Госдумы избрана впервые. Надо создать условия и оказать помощь коллегам по участию в законотворческой деятельности, подчеркнул Вячеслав Володин.
"Такую возможность мы видим в создании центра законотворчества, который бы мог оказывать экспертную, методологическую помощь в написании законопроектов субъектам законотворческой инициативы. В первую очередь, речь идет о депутатах Государственной думы и наших региональных парламентов", – уточнил спикер.
Проблема в том, что качество законодательных инициатив, которые идут из регионов, зачастую страдает из-за того, что там нет возможности обсудить законопроект с экспертами. Им, в первую очередь, и поможет новый центр. "Это, на мой взгляд, обязательно позитивно скажется на качестве вносимых законопроектов", – заявил председатель Госдумы журналистам.
Как сообщалось ранее, Центр законотворчества будет помогать депутатам в подготовке их законодательных инициатив. Пилотный проект, скорее всего, запустят на базе одного из крупных юридических вузов. Называется, в частности, Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА).
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