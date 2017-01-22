Съезд "Единой России" обновил руководство партии

Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами.

Кадровые перестановки были в центре внимания делегатов съезда. "Единая Россия" продолжает заявленный во время осенних выборов курс на обновление кадров. В регионах уже завершилась отчетно-выборная кампания, по итогам которой на четверть обновился руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях. На очереди был центр.

Первым делом съезд переизбрал Дмитрия Медведева председателем партии – он останется на этом посту еще на пять лет. Председателем Высшего совета остался Борис Грызлов. В обновленный совет вошли 90 человек, а еще 10 мест оставили в качестве резерва.

Высший совет "ЕР" состоит из авторитетных общественных деятелей, определяет стратегию партии и работает над укреплением ее авторитета. Особых изменений в его составе не произошло: большинство избранных делегатов уже работали в его составе. Главная новость – Вячеслав Володин вернулся в руководство "Единой России". Спикер Госдумы вошел в состав Высшего совета. В совет избраны также глава Совфеда Валентина Матвиенко, режиссер Сергей Бондарчук, музыкант Игорь Бутман, губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутат Госдумы Петр Толстой,министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Генеральный совет партии и его секретарь избирались тайным голосованием на альтернативной основе. На эту должность претендовали, кроме действующего секретаря Сергея Неверова, спикер воронежской областной думы Владимир Нетесов и глава координационного совета "Молодой Гвардии" Денис Давыдов. Последний снял свою кандидатуру перед выборами.

Из 147 зарегистрированных на заседании генсовета членов 131 проголосовал за Сергея Неверова. "Принимается", – озвучил результаты голосования председатель партии Дмитрий Медведев. На съезде избран и новый Генеральный совет "Единой России", в составе которого 170 человек. Как сообщается, 28 из предложенных кандидатов получили по 1-2 голоса "против" во время тайного голосования – однако это не помешало им пройти в состав генсовета. Делегаты съезда избрали и новую Центральную контрольную комиссию "ЕР".