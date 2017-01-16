Володин соболезнует жертвам авиакатастрофы в Киргизии

Глава нижней палаты российского парламента выразил соболезнования в связи с сегодняшней авиакатастрофой на севере Киргизии. Соответствующая телеграмма от имени спикера Госдумы была направлена главе киргизского парламента Чыныбаю Турсунбекову.

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