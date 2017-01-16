Официальный Баку направил в МИД России ноту с просьбой объяснить приглашение на КВН в Сочи команды из Нагорного Карабаха
Депутат Рады поведал о печальном будущем Североатлантического альянса
Володин соболезнует жертвам авиакатастрофы в Киргизии
"С чувством скорби в России восприняли весть о крушении грузового авиалайнера вблизи столичного аэропорта Манас, повлекшем человеческие жертвы", – говорится в отправленной телеграмме. От имени всех депутатов нижней палаты российского парламента Володин выразил глубокие соболезнования семьях погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате катастрофы.
Как ранее писали Dni.Ru, грузовой самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, летевший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в понедельник утром в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас на севере Киргизии. Самолет вылетел за ее пределы и упал на поселок Дача-Суу.
Как сообщается, погибли более 30 человек. Полностью или частично разрушены 32 частных дома.
Российские звезды погуляли на торжестве внучки миллиардера
Известный актер скинул десятки лишних кило и находится в прекрасной форме
Брак именитых супругов распался после 20 лет совместной жизни
Потеряв близкую подругу, исполнитель народной песни улетел за океан