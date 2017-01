Подробности падения Boeing 747 на жилые дома под Бишкеком

"Еще восемь человек госпитализированы с места аварии в тяжелом состоянии, в том числе шестеро детей", – цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава Киргизии. По словам специалистов, число жертв может вырасти до 40.

Представитель ведомства уточнил, что в зоне падения проводятся поисково-спасательные работы, поэтому данные могут измениться. В российском посольстве заявили, что наших соотечественников среди погибших нет.

Сообщалось, что командир воздушного судна выжил, но позже эти сведения опровергли. "Пилот скончался на месте крушения самолета, машина скорой помощи доставила в морг его тело", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы республиканского Минздрава Елену Баялинову.

Спасатели продолжают разбор обломков лайнера. В скором времени будут найдены черные ящики, сообщает Life.ru.



Лайнер турецкой авиакомпании рухнул на киргизский поселок в 07:30 по местному времени (04:30 мск). "Я нахожусь на месте происшествия. Есть информация о том, что в результате крушения разрушены 32 дома", – заявил пресс-секретарь премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгул Уулу.

Министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов рассказал, что лайнер упал в двух километрах от взлетно-посадочной полосы. Причины трагедии еще не известны.

