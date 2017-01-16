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Солистка "Города 312" о причине крушения Boeing под Бишкеком
"Произошедшая катастрофа – это большая трагедия. Думаю, виной всему могут быть погодные условия, – рассказала Ая корреспонденту Dni.Ru. – Туманы в Бишкеке – это очень суровая вещь. Я знаю, что такое то самое "молоко", когда не видно взлетной полосы, да вообще ничего не видно! Я несколько раз приземлялась в Бишкеке в схожих условиях, и было очень страшно".
Артистка выразила соболезнования родным и друзьям погибших. "Хотелось бы пожелать сил, здоровья всем, кто сейчас переживает потерю близких людей. От себя, от всего нашего коллектива приношу соболезнования", – добавила исполнительница.
Как писали Dni.Ru, лайнер турецкой авиакомпании рухнул на киргизский поселок в 07:30 по местному времени (04:30 мск). На данный момент известно о 37 погибших. В больницы Бишкека поступили 15 раненых, среди них шестеро детей. Более 30 жилых домов оказалось разрушено.
Один из школьников в результате трагедии потерял всю семью. Об этом мальчик узнал, вернувшись из школы, которая находится в соседнем селе. Его родные в тот момент находились дома и погибли под обломками лайнера.
Группа "Город 312" была названа в честь города Бишкека, телефонный код которого – 312. Солистка коллектива Ая (настоящее имя – Светлана Назаренко) родилась в столице Киргизии.
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