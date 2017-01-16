Солистка "Города 312" о причине крушения Boeing под Бишкеком

Солистка группы "Город 312" Ая, родившаяся в столице Киргизии Бишкеке, сделала предположение о том, что стало причиной падения Boeing 747 неподалеку от города. Трагедия произошла сегодня: лайнер рухнул на дачный поселок в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

"Произошедшая катастрофа – это большая трагедия. Думаю, виной всему могут быть погодные условия, – рассказала Ая корреспонденту Dni.Ru. – Туманы в Бишкеке – это очень суровая вещь. Я знаю, что такое то самое "молоко", когда не видно взлетной полосы, да вообще ничего не видно! Я несколько раз приземлялась в Бишкеке в схожих условиях, и было очень страшно".

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Артистка выразила соболезнования родным и друзьям погибших. "Хотелось бы пожелать сил, здоровья всем, кто сейчас переживает потерю близких людей. От себя, от всего нашего коллектива приношу соболезнования", – добавила исполнительница.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в сегодняшней авиакатастрофе в районе аэропорта Манас. Сил вам, мужества и здоровья, чтобы пережить утрату. Фото опубликовано Город 312 (@gorod_312) Янв 16 2017 в 1:21 PST

Как писали Dni.Ru, лайнер турецкой авиакомпании рухнул на киргизский поселок в 07:30 по местному времени (04:30 мск). На данный момент известно о 37 погибших. В больницы Бишкека поступили 15 раненых, среди них шестеро детей. Более 30 жилых домов оказалось разрушено.

Один из школьников в результате трагедии потерял всю семью. Об этом мальчик узнал, вернувшись из школы, которая находится в соседнем селе. Его родные в тот момент находились дома и погибли под обломками лайнера.

Группа "Город 312" была названа в честь города Бишкека, телефонный код которого – 312. Солистка коллектива Ая (настоящее имя – Светлана Назаренко) родилась в столице Киргизии.