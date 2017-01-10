Володин диагностировал истерику у администрации Обамы

Уходящая администрация США бьется в истерике. Отсюда и расширение "списка Магнитского", и новые антироссийские санкции, уверен председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Барак Обама и его администрация оказались в тупиковом положении. Они не знают, как исполнить обязательства перед своими спонсорами. Именно этим вызвана истерика и обусловлены последние шаги уходящей американской власти, уверен спикер российской Госдумы.

"Истерика уходящей администрации президента Барака Обамы, по-другому это не назовешь. Скорее всего, набрали обязательств перед спонсорами и проиграли выборы, сейчас ищут виновных, кто виноват в этом поражении", – предположил председатель парламента.

А спрашивать нужно в первую очередь с себя – и отвечать перед своими избирателями, подчеркнул Володин. "Когда люди не поддержали (на выборах), это говорит о том, что политика неэффективна, это говорит о том, что рядовой избиратель хочет стабильных отношений с Россией, с другими странами. Все эти проблемы нужно рассматривать в этой плоскости, а не искать тех, виновен в поражении", – приводит слова политика ТАСС.

Как сообщалось, в конгрессе США будет представлен законопроект по введению "всеобъемлющего" пакета санкций в отношении России. Поводом к такому шагу стали приписываемые Москве кибератаки на американскую избирательную систему. Ранее – 29 декабря прошедшего года – Вашингтон по тоой же надуманной причине объявил о введении санкций, которые коснулись ряда российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба российских Вооруженных сил. Власти США также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Ранее минфин США на основании "акта Магнитского" заявил о применении санкций в отношении пяти граждан России, включая председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.