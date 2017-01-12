Россия вернется в ПАСЕ после изменения регламента организации

Участие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы нецелесообразно, пока регламент организации позволяет лишать страны права голоса, убежден Вячеслав Володин. Заявление спикера Госдумы прозвучало в преддверии его встречи с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Диалог и двусторонние встречи с руководством ПАСЕ должны продолжаться, несмотря на приостановку участия российской делегации в работе ассамблеи. Россия – часть европейского сообщества. Москва постоянно контактирует с национальными парламентами всех стран, участвующих в работе Ассамблеи, напомнил Володин.

Что же касается официального участия в работе ПАСЕ, то это зависит от того, изменится регламент организации, подчеркнул председатель российского парламента. "Наша позиция открытая, она была неоднократно озвучена. Мы считаем, что главный вопрос – изменение регламента ПАСЕ. Учитывая, что сегодня регламент ПАСЕ позволяет принимать решения по лишению голоса любой национальной делегации, это недопустимо", – подчеркнул спикер Госдумы.

"Мы считаем, что эта норма дискредитирует сам по себе парламент. Парламент – это место, где ведутся дискуссии, идет разговор, невзирая на то, нравится кому-то этот разговор или не нравится", – цитирует Володина ТАСС. Он добавил, что в этом и заключается суть парламента. Тем более это важно в данном случае, когда речь идет о регламенте Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Нам нужно в первую очередь обсудить этот вопрос с председателем ПАСЕ. Этот вопрос будет в том числе решать судьбу дальнейшего участия или неучастия российской делегации", – пояснил председатель нижней палаты парламента. Володин напомнил, что в Ассамблее принимают участие делегации 47 стран. И при нынешнем регламенте любая из них может быть подвергнута дискриминационным мерам.