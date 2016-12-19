Депутаты рассказали о впечатлениях от новой Думы

Депутаты Госдумы рассказали о том, что позволило повысить авторитет нижней палаты парламента. По словам народных избранников, этому поспособствовал запрет голосования по доверенности, а также введение системы личной ответственности депутатов за прогулы заседаний.

Так, по словам первого зампреда фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, запрет голосования по доверенности и введение финансовой ответственности парламентариев за прогулы пленарных заседаний стали важными факторами улучшения дисциплины в стенах Думы. "Депутаты практически все участвуют во всех пленарных заседаниях… Практически по всем законопроектам идет активное обсуждение, выступают разные депутаты, задаются вопросы. Активность в целом возросла", – рассказал парламентарий.



Кроме того, он отметил увеличение уровня открытости законодательного органа, приведя в пример процесс принятия бюджета. По словам Исаева, этому предшествовали парламентские слушания, в которых приняли активное участие более 700 человек, представлявших все регионы и общественные объединения.

Кроме того, отметил парламентарий, за процессом принятия главного финансового документа страны мог следить в онлайн-режиме любой гражданин, поскольку это транслировалось в прямом эфире одного из российских телеканалов. Еще одним достижением в данном случае он назвал прямую трансляцию "правительственных часов".

Исаев убежден, что укрепление думской дисциплины и большая открытость парламентского процесса стали важнейшими факторами увеличения авторитета Думы в обществе. "Мы видим, что с начала сессии доверие опрошенных граждан к Госдуме возросло более, чем на 12,5 процентов", – сказал единоросс.

Высоко оценивают работу нового состава нижней палаты парламента и в "Справедливой России". Так, зампред фракции эсеров Михаил Емельянов заявил, что новой Думе удалось решить проблему неявки депутатов на заседания. Он отметил, что рост рейтингов законодательного органа – это прямой результат наведения дисциплины в его стенах.





По мнению народного избранника, над укреплением парламентского порядка активно работает спикер Вячеслав Володин, который строго требует от депутатов неукоснительного соблюдения думского регламента.

"Это тоже нововведение для нас"



В свою очередь, вице-спикер нижней палаты парламента от фракции ЛДПР Игорь Лебедев, нынешний уровень доверия к Думе – наиболее высокий за последние десять лет. "Это самый яркий показатель положительной работы нового состава", – сказал депутат. Он также связывает это с ролью спикера Вячеслава Володина, утверждая, что повышение уровня доверия к законодательному органу стало результатом тех инициатив, которые были им высказаны.





В то же время либерал-демократ прокомментировал недавнее возмущение членов фракции Компартии Веры Ганзи и Тамары Плетневой, пожаловавшихся на переработку в стенах Думы. По словам Лебедева, парламент работает больше только по средам, а те, кому это не нравится могут сдать мандат и уйти. "Нечего возмущаться", – сказал он.

Коммунисты также положительно отнеслись к изменениям в работе нижней палаты законодательного органа. В то же время они призвали Думу сосредоточиться на вопросах внутриполитической повестки. "Седьмой созыв сразу же решительно сконцентрировался на внутренней повестке взаимодействия с гражданами, на накопившихся в общественном мнении претензиях к организации депутатской деятельности", – заявил первый вице-спикер парламента от КПРФ Иван Мельников.

Помимо прочего, он также отметил укрепление думской дисциплины, а также повышение уровня взаимодействия с правительством по вопросам законодательной деятельности. Главными показателями такой успешности, считает Мельников, являются цифры социологических опросов.

Напомним, проведенное ранее Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) социологическое исследование выявило повышение уровня доверия к Государственной думе и Совету Федерации. Так, показатели нижней палаты парламенты выросли с 47,7% в ноябре до 52,1% в декабре, верхней палаты – с 46,6 до 50,5 соответственно.



